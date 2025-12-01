Photo : YONHAP News

"Bản chất của người" (Human Acts), tác phẩm tiêu biểu của Han Kang, nhà văn Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng Nobel Văn học, đã xếp đầu bảng xếp hạng Sách bán chạy trong năm của hai chuỗi nhà sách lớn nước này.Chuỗi nhà sách Kyobo ngày 1/12 công bố số liệu về sách bán chạy, trong đó cuốn "Bản chất của người" của nhà văn Han Kang đã vượt qua tiểu thuyết "Mâu thuẫn" (Contradictions) của tác giả Yang Gui-ja vươn lên hạng một thứ hai liên tiếp. Đây là cuốn sách thứ 5 trong lịch sử đạt thành tích sách bán chạy nhất hai năm liên tiếp.Các tác phẩm khác của Han Kang như tiểu thuyết "Người ăn chay" (The Vegetarian) cũng xếp thứ 9 trong danh sách này, "Tôi không nói lời tạm biệt" (I Do Not Bid Farewell) xếp thứ 11, cho thấy sức hút từ Giải Nobel Văn học 2025 vẫn tiếp diễn trong năm nay.Không chỉ tác phẩm của Han Kang, các tác phẩm của nhiều tiểu thuyết gia khác cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ độc giả trong nước. 5 trong Top 10 cuốn sách bán chạy là thể loại tiểu thuyết. Chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) cũng thu hút sự chú ý của độc giả. Số lượng sách về AI được xuất bản trong năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, từ 1.057 cuốn lên 2.040 cuốn. Số lượng sách bán ra cũng tăng 68,5% so với năm trước. Ngoài ra, doanh số sách về chính trị, xã hội tăng 19,5%, sách về chứng khoán cũng nhận được sự quan tâm.Trong khi đó, theo bảng xếp hạng Sách bán chạy của chuỗi nhà sách Yes24, tác phẩm "Bản chất của người" của Han Kang cũng đứng vị trí số một, theo sau là cuốn "Sách cho tuổi thanh xuân" (Youth Reading) của Yoo Si-min và "Honmono" của Seong Hae-na. Trong Top 10 sách bán chạy của Yes24, có 3 tác phẩm là tiểu thuyết Hàn Quốc. Tương tự, sách về AI, lĩnh vực chính trị, xã hội và đầu tư cũng thu hút sự chú ý.