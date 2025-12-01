Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất khôi phục các kênh liên lạc liên Triều

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại hội nghị ra mắt Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ khóa XXII vào ngày 2/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh thống nhất là con đường mà Hàn Quốc, một quốc gia vẫn đang bị chia cắt, nhất định phải đi qua, dù mất 10 năm, 100 năm hay hàng nghìn năm. Tuy nhiên, thống nhất một cách đơn phương, cưỡng chế, theo hình thức sáp nhập thể chế không phải là thống nhất. Phải thống nhất một cách hòa bình, được tất cả đồng thuận.Tổng thống chỉ ra rằng thách thức thời đại đặt ra với Hàn Quốc hiện nay chính là chấm dứt thù địch và đối đầu giữa hai miền Nam-Bắc, xây dựng quan hệ liên Triều mới trong sự chung sống hòa bình. Nếu Chính phủ miền Nam nỗ lực một cách chân thành, thái độ của phía Bắc sẽ có thể thay đổi. Ông Lee phân tích nếu biến chi phí do sự chia cắt thù địch gây ra thành động lực tăng trưởng trên nền tảng hòa bình thì Hàn Quốc sẽ có thể biến rủi ro thành cơ hội nhảy vọt.Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh phải xúc tiến hợp tác liên Triều vì sự "tăng trưởng chung" của hai miền. Để làm được điều này, phải bắt đầu từ các cuộc tiếp xúc liên Triều. Ông Lee đề xuất khôi phục lại kênh liên lạc giữa hai miền Nam-Bắc để nối lại đối thoại liên Triều một cách cởi mở.Về lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng thống nhận định nên bắt đầu bằng các dự án giao lưu, hợp tác mà hai miền Nam-Bắc quan tâm như môi trường, khí hậu, an toàn, phòng chống thiên tai, thảm họa, y tế.Liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa, ông Lee khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Hàn Quốc, theo đuổi một bán đảo không hạt nhân, thiết lập nền hòa bình vững chắc.