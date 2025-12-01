Một phần tiền đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ được dùng để xây nhà máy điện hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng ngày 2/12 (giờ địa phương) cho biết khoản đầu tư trị giá 750 tỷ USD bằng tiền mặt mà Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ sẽ bắt đầu được dùng cho lĩnh vực điện hạt nhân. Trong khoản đầu tư đó có 200 tỷ USD là của Hàn Quốc.Ông Lutnick nhấn mạnh Washington cần có một kho vũ khí để sản xuất điện hạt nhân, cho biết nước này sẽ xây dựng các nhà máy điện hạt nhân hàng trăm tỷ USD do Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư. Phát biểu này được hiểu là Mỹ có ý định ưu tiên sử dụng một phần tiền đầu tư từ Nhật Bản và Hàn Quốc để xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.Washington và Tokyo trước đó đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về đầu tư, trong đó nêu rõ về việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn và lò phản ứng mô đun nhỏ (SMR). Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào ngày 14/11 cũng trực tiếp thông báo về việc Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận. Hai nước sẽ thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác không chỉ trong các ngành công nghiệp chiến lược truyền thống như đóng tàu và điện hạt nhân, mà còn mở rộng sang các ngành công nghệ tiên tiến tương lai như trí tuệ nhân tạo và chíp bán dẫn.Bộ trưởng Lutnick tiết lộ Mỹ sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại nước này và chia đều dòng tiền. Washington cũng sẽ đóng tàu tại Mỹ với quy mô là 150 tỷ USD. Phát biểu của ông Lutnick được đưa ra khi các Bộ trưởng Mỹ báo cáo về những thành tựu trong lĩnh vực phụ trách trong cuộc họp Nội các Mỹ.Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đề cập đến Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng các nước đồng minh đã "rút tiền" khỏi nước Mỹ trước khi chính sách thuế quan được áp dụng. Tuy nhiên, Washington hiện đang kiếm được số tiền khổng lồ nhờ vào chính sách thuế quan.