Doanh số hãng ô tô Hyundai tại Mỹ giảm nhẹ trong tháng 11

Chi nhánh hãng ô tô Hyundai của Hàn Quốc tại Mỹ ngày 2/12 (giờ địa phương) cho biết doanh số của hãng tại thị trường này trong tháng 11 vừa qua giảm 2% (đạt 74.289 chiếc) so với cùng kỳ năm ngoái (76.008 chiếc). Tuy nhiên, doanh số xe hybrid (HEV) của hãng lại tăng 42%, ghi nhận mức kỷ lục cao nhất theo tháng từ trước đến nay.Xét theo từng mẫu xe, doanh số bán ra của mẫu xe Tucson tăng 18%; mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) như Santa Fe và Palisade lần lượt tăng 13% và 10%; dòng xe Sonata Hybrid tăng 12%; Elantra Hybrid tăng 96% và Elantra N tăng 45%; đều ghi nhận doanh số bán hàng cao nhất trong lịch sử các tháng 11.Tổng doanh số của hãng tại Mỹ trong 11 tháng đầu năm đạt 822.756 chiếc, tăng 8% so với 758.304 chiếc vào cùng kỳ năm 2024. Hãng Hyundai cho biết doanh số tích lũy năm 2025 đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, dự báo doanh số bán lẻ sẽ tiếp tục đạt kỷ lục trong 5 năm liên tiếp.Mặt khác, hãng ô tô Kia tại Mỹ cũng cho biết đã bán được 72.000 xe tại thị trường này trong tháng 11, tăng 3% so với 70.107 chiếc vào cùng kỳ năm trước. Đây cũng là thành tích cao nhất của hãng trong các tháng 11.Xét theo từng mẫu xe, mẫu xe Carnival MPV tăng mạnh 49%, đạt mức doanh số hàng tháng cao nhất từ trước đến nay. Các mẫu xe khác như Sportage tăng 12% và Seltos tăng 23%, cũng ghi nhận doanh số bán cao nhất trong các tháng 11.