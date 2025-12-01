Tuyên bố đặc biệt của Tổng thống Lee Jae Myung sau một năm vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Nhân tròn một năm vụ thiết quân luật 3/12/2024, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 3/12 đã ra tuyên bố đặc biệt gửi tới toàn thể người dân.Ông Lee nhấn mạnh ngày này cách đây một năm là ngày khởi đầu của "Cuộc cách mạng ánh sáng". Lần đầu tiên trong thế kỷ XXI, một vụ "tự đảo chính" xảy ra ở một quốc gia dân chủ, nhưng đã bị người dân ngăn chặn bằng tay không một cách hòa bình và nhân văn. Nghịch lý thay, cuộc đảo chính ngày 3/12 lại là cơ hội để Hàn Quốc chứng minh với toàn thế giới về ý thức chủ quyền cao độ và năng lực hồi phục đáng kinh ngạc của nền dân chủ.Người dân Hàn Quốc đã không dùng bạo lực mà dùng lời ca, vũ điệu để biến khoảnh khắc tồi tệ nhất từ cuộc đảo chính trái phép thành khoảnh khắc thăng hoa nhất. Ông Lee bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc tới người dân Hàn Quốc vĩ đại, đã thể hiện tinh thần dũng cảm và sức mạnh đoàn kết chói sáng.Tổng thống cho biết Chính phủ sẽ chỉ định ngày 3/12 là Ngày chủ quyền người dân, để khắc ghi sự dũng cảm và những hành động vĩ đại của người dân trong vụ thiết quân luật, đồng thời để kỷ niệm ngày Hàn Quốc đã bảo vệ được trật tự Hiến pháp và nền dân chủ, coi đây là cơ hội để tuyên thệ về một nền dân chủ vững mạnh hơn.Giống như nhiều hãng truyền thông quốc tế đã nhận định, nếu như nền dân chủ của Hàn Quốc bị sụp đổ một năm trước thì sẽ có thể dẫn tới sự thoái lui của chủ nghĩa dân chủ không chỉ tại châu Á mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Vụ việc ngày 3/12 năm ngoái sẽ được khắc ghi trong lịch sử dân chủ thế giới.Tổng thống tin tưởng rằng người dân Hàn Quốc hoàn toàn đủ tư cách để nhận giải thưởng Nobel Hòa bình vì đã vượt qua cuộc khủng hoảng dân chủ chưa từng thấy trong lịch sử thế giới bằng phương thức hòa bình. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là một bước ngoặt to lớn đối với tất cả các quốc gia đang bị lung lay vì mâu thuẫn và chia rẽ.Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh "cuộc cách mạng ánh sáng" vẫn chưa kết thúc, quá trình điều tra, xét xử âm mưu nổi loạn và những kẻ dính líu vẫn đang tiếp diễn. Ông Lee nhấn mạnh việc trừng phạt nghiêm minh những kẻ tham gia vào cuộc đảo chính là điểm khởi đầu. Hành vi phá hoại trật tự Hiến pháp, thậm chí kích động chiến tranh vì tham vọng cá nhân nhất định phải bị trừng phạt.Tổng thống cam kết sẽ luôn tin tưởng vào người dân, tiến bước mạnh mẽ để hoàn thành cuộc cách mạng ánh sáng, xây dựng một quốc gia thực sự vì chủ quyền người dân, thịnh vượng, mạnh mẽ và nhân văn hơn. Ông tin tưởng người dân sẽ đồng hành cùng với Chính phủ trong hành trình đầy hy vọng, viết tiếp trang sử mới cho Đại Hàn Dân Quốc vĩ đại.