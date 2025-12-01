Quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh việc ngăn chặn tái diễn vụ bắt giữ lao động người Hàn tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Một tờ báo địa phương của thành phố Atlanta (Mỹ) đưa tin cho biết Vụ trưởng Vụ Hoạch định chiến lược ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sung-hwan ngày 2/12 (giờ địa phương) đã đến bang Georgia, nơi hơn 300 lao động Hàn Quốc bị Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ vào hồi tháng 9. Tại đây, ông Lee bày tỏ hy vọng sự việc nhiều lao động Hàn Quốc bị bắt giữ sẽ sớm trở thành chuyện của quá khứ. Để thực hiện được điều này, việc ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn là điều rất quan trọng.Quan chức này cũng khẳng định các lao động Hàn Quốc đến Mỹ không phải là nhằm chiếm lấy việc làm của người Mỹ hay có ý định định cư lâu dài. Họ cần phải được đối xử như những nguồn lực quý giá, có đóng góp cho hoạt động kinh doanh tại Mỹ, thay vì chịu đau khổ như những lao động Hàn Quốc bị bắt giữ trước đó. Đối với những lao động Hàn Quốc, điều quan trọng là Chính phủ hai nước phải đảm bảo sự việc tương tự sẽ không xảy ra nữa. Chỉ khi đó họ mới thực sự tin rằng môi trường làm việc tại đây là an toàn.Ông Lee đến bang Georgia trong khuôn khổ một chương trình ngoại giao công chúng do Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Kang Kyung-wha dẫn đầu. Vụ trưởng Lee còn nhấn mạnh về các khoản đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ rằng mối quan hệ lâu dài này giống như nguồn oxy đối với các công ty Hàn Quốc.Hàn Quốc hiện là nước có vốn đầu tư lớn thứ ba tại bang Georgia sau Canada và Mexico. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại đây, bao gồm tập đoàn Huyndai và hãng ô tô Kia.