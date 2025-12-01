Seoul và Washington nhất trí thúc đẩy thành quả cụ thể sau hội nghị thượng đỉnh song phương

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Yoon-joo ngày 2/12 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Allison Hooker tại Washington, Mỹ. Tại đây, quan chức hai nước đã trao đổi ý kiến về các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi cuối tháng10 vừa qua, cùng vấn đề phối hợp ứng phó với Bắc Triều Tiên cũng như tình hình khu vực và trên thế giới.Ông Park cho biết trong buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Landau một ngày trước đó, hai bên cũng đã đạt được đồng thuận về hướng triển khai nội dung của tài liệu chung tóm tắt kết quả thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước. Quan chức này còn đề nghị bà Hooker tích cực thúc đẩy hoạt động của cơ chế tham vấn cấp chuyên viên theo từng lĩnh vực dựa trên chuyên môn về quan hệ Hàn-Mỹ, qua đó mang lại những thành quả cụ thể và rõ ràng.Về phần mình, Thứ trưởng Hooker nhận định mối quan hệ Hàn-Mỹ đang phát triển vững chắc hơn bao giờ hết nhờ hai cuộc gặp thượng đỉnh thành công gần đây, cam kết sẽ đảm bảo triển khai đầy đủ các bước tiếp theo.Ông Park cũng hoan nghênh việc Bộ Thương mại Mỹ vào ngày 1/12 vừa qua đã công bố các biện pháp tương ứng như giảm thuế nhằm thực thi thỏa thuận thuế quan giữa hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi Chính phủ Mỹ tiếp tục thúc đẩy các ban ngành hữu quan của nước này nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết khác như đăng công báo liên bang.Seoul và Washington cũng đã trao đổi quan điểm về tình hình gần đây trên bán đảo Hàn Quốc, nhất trí duy trì đối thoại và phối hợp chặt chẽ trong chính sách đối với Bình Nhưỡng, bao gồm việc phi hạt nhân hóa miền Bắc và thúc đẩy Bắc Triều Tiên quay lại bàn đối thoại một cách có ý nghĩa. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh và tình hình tại Ukraine.Cuộc hội đàm lần này diễn ra sau khoảng 50 ngày kể từ khi Đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ được tổ chức tại Seoul vào hồi tháng 10. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục đối thoại chặt chẽ liên quan đến việc thực thi các bước tiếp theo sau hội nghị thượng đỉnh song phương, cũng như các vấn đề nổi cộm trong khu vực và trên quốc tế.