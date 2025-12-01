Quan chức quân đội Hàn Quốc và NATO điện đàm thúc đẩy tăng cường hợp tác quân sự

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jin Young-seung ngày 2/12 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giuseppe Cavo Dragone, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác quân sự.Trong cuộc điện đàm, ông Jin cảm ơn Chủ tịch Dragone vì đã quan tâm đến tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa sự kết nối giữa các nước đồng minh trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng bất ổn hiện nay.Hai bên cũng đánh giá tích cực các kết quả trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng thuộc khuôn khổ "Chương trình đối tác phù hợp với từng quốc gia" (ITPP) đang được Hàn Quốc và NATO triển khai; cũng như nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp giao lưu con người, chia sẻ thông tin và hợp tác quân sự thực chất trong nhiều lĩnh vực như không gian mạng, vũ trụ và trí tuệ nhân tạo.Từ tháng 1 năm nay, ông Dragone đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, vị trí cao nhất trong tổ chức quân sự của NATO.