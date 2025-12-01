Hàn Quốc khẳng định thực thi đầy đủ nghĩa vụ quy định trong Hiệp ước NPT

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 2/12 đã tổ chức Hội nghị tham vấn chính sách cấp cao lần thứ 14 tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul.Tham dự hội nghị, phía Hàn Quốc có Vụ trưởng phụ trách các tổ chức quốc tế và năng lượng nguyên tử Bộ Ngoại giao Lee Chul, phía IAEA là Phó Tổng giám đốc phụ trách các biện pháp an toàn Massimo Aparo.Liên quan đế việc Hàn Quốc có kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, làm giàu uranium và tái xử lý nhiêu liệu hạt nhân đã qua sử dụng một cách hòa bình, vào mục đích thương mại, Vụ trưởng Lee khẳng định Seoul sẽ thực thi đầy đủ nghĩa vụ được quy định trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), phối hợp với IAEA một cách minh bạch.Về phần mình, Phó Tổng giám đốc IEAE bày tỏ cảm ơn phần giải thích của Vụ trưởng, hy vọng Chính phủ Hàn Quốc sẽ trao đổi chặt chẽ với cơ quan này trong thời gian tới.Hai bên cũng đã chia sẻ tình hình thực hiện các biện pháp an toàn của IAEA, trao đổi ý kiến về vấn đề chuẩn bị cho việc kiểm chứng hạt nhân Bắc Triều Tiên. Ông Aparo cho biết IAEA đang duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ nhằm kiểm chứng hạt nhân miền Bắc.Hàn Quốc và IAEA nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ thông qua các dịp khác nhau, trong đó có hội nghị tham vấn chính sách song phương trong thời gian tới.