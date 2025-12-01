UNESCO để ngỏ khả năng thảo luận về vấn đề tái phát triển quanh Jongmyo (Hàn Quốc)

Photo : YONHAP News

Trong email phản hồi Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) gửi ngày 2/12, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết cơ quan này có thể thảo luận về tình trạng bảo tồn Jongmyo (Tông Miếu) tại Ủy ban Di sản thế giới diễn ra tại Busan tháng 7 năm sau. Tổ chức này cho biết đang theo dõi chặt chẽ sự thay đổi về chính sách phát triển khu vực xung quanh Jongmyo và đã chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cung cấp thông tin.UNESCO nhấn mạnh cần thực hiện đánh giá tác động di sản (HIA) nhằm đánh giá dự án phát triển ở khu vực lân cận có gây ra bất cứ ảnh hưởng nào tới các giá trị cốt lõi, từng là căn cứ để Jongmyo được công nhận là di sản thế giới, hay không. Nếu kết quả đánh giá cho thấy có rủi ro tiềm tàng các giá trị này bị tổn hại thì Ủy ban Di sản thế giới sẽ có thể xem xét đưa Jongmyo và sanh sách di sản thế giới bị đe dọa.Tranh cãi liên quan nổ ra vào cuối tháng 10 năm ngoái, khi chính quyền thành phố Seoul đăng thông báo về kế hoạch tái quy hoạch, với mục đích cho phép thay đổi chiều cao của các công trình xây dựng tại khu vực Seun 4 phía trước Jongmyo, dẫn tới xung đột với Cơ quan Di sản quốc gia Hàn Quốc, nơi cho rằng cần phải tiến hành đánh giá tác động di sản để bảo tồn Jongmyo. Sau khi tranh cãi nổ ra, công ty xây dựng Hanho đã quyết định bán phần đất sở hữu ở khu vực Seun 4.Jongmyo (Tông Miếu) là nơi thờ bài vị của các vị vua trong lịch sử hơn 500 năm của triều đại Joseon, từ đời vua Taejo (Thái Tổ) đến đời vua Sunjong (Thuận Tông), được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1995.