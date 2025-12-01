GDP quý III/2025 của Hàn Quốc ghi nhận tăng trưởng 1,3%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/12 công bố Tổng sản phẩm quốc nội (GPD) của Hàn Quốc trong quý III năm nay tăng 1,3% so với quý II trước đó, cao hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ được công bố tháng trước, và là mức tăng trưởng theo quý cao nhất kể từ sau quý IV/2021 (1,6%).BOK giải thích tỷ lệ tăng trưởng GDP đã được điều chỉnh tăng căn cứ theo số liệu thực tế của tháng cuối quý III ở lĩnh vực đầu tư xây dựng, đầu tư vào sản phẩm sở hữu trí tuệ và đầu tư thiết bị.Tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc trong quý I năm nay rơi xuống mức -0,2%, quý II đã tăng lên 0,7% và quý III là 1,3%. Ngân hàng trung ương dự báo tăng trưởng cả năm 2025 có thể đạt khoảng 1%.Trong quý III, tiêu dùng tư nhân tăng 1,3% nhờ hàng hóa và dịch vụ đều tăng. Tiêu dùng Chính phủ cũng tăng 1,3% chủ yếu nhờ khoản thanh toán bảo hiểm y tế. Đầu tư xây dựng tăng 0,6% chủ yếu nhờ công trình dân dụng, đầu tư thiết bị tăng 2,6% tập trung vào máy móc.Xuất khẩu ghi nhận mức tăng 2% chủ yếu do mặt hàng chíp bán dẫn và ô tô. Nhập khẩu cũng tăng 2% nhờ các mặt hàng máy móc, trang thiết bị, ô tô.GDP danh nghĩa quý III tăng 0,7% so với quý trước. Tổng thu nhập quốc dân (GNI) thực tế tăng 0,8%. Ngược lại GNI danh nghĩa lại giảm 0,3% do ảnh hưởng từ thu nhập ròng từ nước ngoài.