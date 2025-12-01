Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2026

Photo : YONHAP News

Dự thảo ngân sách đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung đã vượt qua cửa ải Quốc hội đúng thời hạn quy định là ngày 2/12. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách trong thời gian quy định kể từ năm 2020.Tại phiên họp toàn thể diễn ra vào đêm ngày 2/12, Quốc hội Hàn Quốc đã biểu quyết thông qua dự thảo ngân sách năm tài khóa 2026 quy mô 727.900 tỷ won (495,06 tỷ USD), giảm khoảng 100 tỷ won (68 triệu USD) so với quy mô dự thảo Chính phủ đệ trình ban đầu. So với quy mô ngân sách năm nay, từng được lập dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, ngân sách năm sau tăng 8,1%.Xét theo các hạng mục, quy mô ngân sách hỗ trợ phát hành phiếu mua hàng địa phương là 1.150 tỷ won (782,14 triệu USD) và quỹ tăng tưởng người dân 1.000 tỷ won (680,1 triệu USD) được giữ nguyên như phương án Chính phủ đệ trình ban đầu. Ngoài ra, 400 tỷ won (272,05 triệu USD) ngân sách khắc phục các hệ thống bị thiệt hại sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (USD) được phản ánh thêm vào ngân sách năm sau; 61,8 tỷ won (42 triệu USD) ngân sách phân bổ thêm để thiết lập các thành phố thử nghiệm thương mại hóa xe tự hành.Các dự án hỗ trợ cho thế hệ tương lai cũng được tăng thêm ngân sách, như dự án hỗ trợ nông sản thân thiện môi trường cho phụ nữ mang thai, ngân sách tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non. Bên cạnh đó còn có ngân sách nâng tạm thời mức hỗ trợ nhân lực y tế cho các bệnh viện địa phương, ngân sách hỗ trợ học bổng Chính phủ, phụ cấp cho người có công.Ngược lại, một số khoản như hỗ trợ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và quỹ chính sách bị cắt giảm, ngân sách dự phòng giảm 200 tỷ won (136,02 triệu USD). Ngân sách cho chương trình ứng phó thương mại với Mỹ bị cắt giảm 1.900 tỷ won (1,29 tỷ USD), bù lại, 1.100 tỷ won (748,13 triệu USD) được phân bổ thêm để góp vốn cho Tổng công ty đầu tư chiến lược Hàn-Mỹ, nhằm thực hiện đầu tư vào Mỹ.Chủ tịch Quốc hội Woo Won-sik lấy làm vui mừng vì chính giới đã nhượng bộ lẫn nhau để đạt được thỏa thuận về dự thảo ngân sách năm sau thông qua đối thoại, dù còn đang trong tìn trạng mâu thuẫn sâu sắc. Ông hy vọng chính giới sẽ tiếp tục thể hiện thái độ trách nhiệm và trưởng thành hơn, mở ra con đường hợp tác trong các bài toán cải cách và dân sinh thời gian tới.