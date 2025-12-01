Tổng thống Hàn Quốc tổ chức họp báo với truyền thông quốc tế nhân một năm vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Trong ngày 3/12, sau khi ra tuyên bố đặc biệt nhân kỷ niệm một năm vụ thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức một buổi họp báo với truyền thông quốc tế tại Phủ Tổng thống (Nhà Xanh) ở Seoul.Khi phóng viên quốc tế tập trung đặt câu hỏi về các vấn đề ngoại giao, Tổng thống Lee nhấn mạnh thành quả chính trong quá trình đàm phán thương mại và an ninh với Mỹ chính là việc Hàn Quốc được phép sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.Tổng thống khẳng định Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân không nhằm mục đích quân sự. Chính phủ đương nhiệm giữ vững nguyên tắc cơ bản đã được hai miền Nam-Bắc thống nhất, đó là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Về địa điểm đóng tàu ngầm hạt nhân, ông Lee cho biết mặc dù Washington mong muốn Hàn Quốc đóng tàu ngầm tại Mỹ nhưng lại hạn chế về năng lực. Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến đóng tàu ngầm hạt nhân ở trong nước, nhưng việc cung cấp nhiên liệu cho tàu ngầm hạt nhân phải được Mỹ cho phép. Ông Lee cho rằng sẽ còn nhiều tranh luận về vấn đề này trong thời gian tới.Liên quan đến căng thẳng dâng cao giữa Trung Quốc và Nhật Bản gần đây sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản về vấn đề Đài Loan, ông Lee chỉ ra rằng rủi ro cao về an ninh, quân sự là một đặc điểm của khu vực Đông Bắc Á. Về phần mình, Hàn Quốc sẽ nỗ lực giảm thiểu mâu thuẫn, đóng vai trò trung gian và điều phối.Bên cạnh đó, ông Lee nhấn mạnh việc quản lý quan hệ Hàn-Trung một cách ổn định là điều hết sức quan trọng, kỳ vọng sẽ sớm có chuyến thăm tới Trung Quốc.