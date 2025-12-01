Chính giới Hàn Quốc đồng loạt đưa ra thông điệp về vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc ngày 3/12 đồng loạt đưa ra thông điệp nhân tròn một năm vụ thiết quân luật năm 2024.Ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cùng ngày tập trung phía trước trụ sở Quốc hội, bày tỏ cảm ơn người dân đã góp phần đưa Hàn Quốc vượt qua cuộc nổi loạn cách đây tròn một năm. Đảng này tuyên bố sẽ xúc tiến chỉ định ngày 3/12 là ngày kỷ niệm phong trào dân chủ hóa, để khắc ghi vào lịch sử về sự hồi phục của chủ nghĩa dân chủ Hàn Quốc.Liên quan đến việc Tòa án bác đề nghị bắt tạm giam cựu Đại diện đảng Sức mạnh quốc dân Choo Kyung-ho, đảng cầm quyền chỉ trích gay gắt cơ quan tư pháp, gọi đây là một cuộc nổi loạn lần hai, một cuộc đảo chính tư pháp. Qua đây, đảng cầm quyền một lần nữa nhấn mạnh về việc thành lập Hội đồng xét xử riêng phụ trách vụ nổi loạn cũng như Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp lần hai.Trong khi đó, Đại diện đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tại Quốc hội Song Eon-seok cùng ngày đã công bố lập trường xin lỗi người dân nhân một năm vụ thiết quân luật. Ông Song gọi ngày 3/12 năm ngoái là "ngày bi kịch của quốc gia", xin lỗi và gửi lời an ủi tới các quân nhân, công chức bị cuốn vào vụ nổi loạn, cũng như những tiểu thương bị thiệt hại. Đại diện Song cho biết các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân thừa nhận trách nhiệm vì đã không ngăn chặn vụ thiết quân luật.Bên cạnh đó, ông này cũng kêu gọi đảng cầm quyền và Chính phủ dừng nền chính trị khủng bố, tôn trọng đảng đối lập như một đối tác trong điều hành quốc gia.Cùng ngày, 25 nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân trong đó có nghị sĩ Ahn Cheol-soo đã đưa ra thông điệp xin lỗi người dân, thừa nhận vụ thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái là hành vi trái Hiến pháp, phản dân chủ, phủ nhận và giẫm đạp lên nền dân chủ tự do. Các nghị sĩ này tuyên bố cắt đứt quan hệ chính trị với thế lực đã gây ra vụ thiết quân luật, bao gồm cả cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol; cam kết sẽ thay đổi để đưa đảng Sức mạnh quốc dân trở thành một chính đảng vì dân sinh.Tuy nhiên, Chủ tịch đảng đối lập Jang Dong-hyeok hiện vẫn chưa đưa ra lập trường xin lỗi về vụ thiết quân luật. Trước đó, ông này giữ quan điểm rằng việc cựu Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật ngày 3/12 năm ngoái là để chống lại sự lộng hành của đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội.