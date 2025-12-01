Photo : YONHAP News

Nền tảng chia sẻ video toàn cầu YouTube ngày 3/12 đã công bố danh sách tổng kết cuối năm 2025, trong đó bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) của nền tảng Netflix là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên YouTube Hàn Quốc trong năm nay. Bộ phim này đã xuất hiện trong cả ba mục là "Chủ đề thịnh hành", "Bài hát hàng đầu" và "Bài hát hàng đầu trên Shorts"; trở thành nội dung tiêu biểu dẫn dắt toàn bộ YouTube trong năm 2025.Trong danh sách các Bài hát hàng đầu, ba ca khúc của phim như "Golden", "Soda Pop", "Your Idol" lần lượt xếp thứ 1,3 và 10. Bài hát "Soda Pop" và "Golden" cũng chiếm hai vị trí đầu tiên trong danh sách Các bài hát hàng đầu trên Shorts. Lý do là bởi các bài hát trên thường được sử dụng trong các nội dung về nhảy cover, cosplay và nội dung theo góc nhìn cá nhân (POV).Trong danh sách các Chủ đề thịnh hành năm nay, bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" và bộ phim Hàn Quốc "Trò chơi con mực" đều là những nội dung thịnh hành tại phần lớn các nước được khảo sát, phản ánh sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Cụ thể, Bộ phim "Trò chơi con mực" được chọn là nội dung thịnh hành hàng đầu tại tất cả các quốc gia phân tích, trong khi "KPop Demon Hunters" thì ghi dấu ấn lớn chủ yếu trong các bảng xếp hạng của các nước phương Tây như Mỹ, Anh và Canada. YouTube nhận định rằng âm nhạc K-pop và các nội dung Hàn Quốc (K-content) đã dẫn dắt xu hướng trên toàn thế giới trong năm 2025.Mặt khác, bài hát "APT." (Căn hộ) của Rosé (Blackpink) hợp tác với ngôi sao quốc tế Bruno Mars cũng nhận được sự yêu thích lớn khi vươn lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu.