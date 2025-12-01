Photo : YONHAP News

Quỹ Giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KF) và Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ ngày 3/12 (giờ địa phương) đã tổ chức Diễn đàn chiến lược Hàn-Mỹ lần thứ 10 tại Washington, Mỹ. Tại đây, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Jonathan Fritz cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, được trang bị vũ khí thông thường. Quan chức này khẳng định Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác để làm rõ và giải quyết các yêu cầu và những thách thực liên quan.Ông Fritz nhấn mạnh việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc, nội dung được Seoul và Washington nhất trí trong hội đàm thượng đỉnh song phương hồi tháng 10, đã phản ánh ý chí hợp tác giữa hai nước nhằm đối phó với sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Đây là ví dụ rõ ràng về sự hợp tác song phương nhằm tăng cường năng lực tập thể trong việc đối phó với các mối đe dọa trong khu vực.Ngoài ra, tài liệu tóm lược chung về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ cũng đã được công bố vào tháng 11 vừa qua đã đề cập đến việc Mỹ đồng ý để Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân, nêu rõ hai nước sẽ tăng cường trạng thái răn đe bằng vũ khí thông thường của Mỹ nhằm ứng phó với mọi mối đe dọa trong khu vực nhắm đến đồng minh Hàn-Mỹ, bao gồm cả Bắc Triều Tiên. Nội dung này được phân tích là Trung Quốc cũng được xem như một mối đe dọa thực tế trong khu vực.