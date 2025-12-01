Tuổi thọ kỳ vọng của trẻ sinh tại Hàn Quốc năm ngoái là 83,7 tuổi

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia hàn Quốc ngày 3/12 công bố "Bảng tuổi thọ năm 2024", trong đó cho biết tuổi thọ kỳ vọng của trẻ sinh vào năm ngoái là 83,7 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với năm trước, mức cao nhất trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1970.Tuổi thọ kỳ vọng từng đạt 83,6 tuổi năm 2021, nhưng đã giảm 0,9 tuổi còn 82,7 tuổi vào năm 2022 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sau đó tăng trở lại 83,5 tuổi vào năm 2023.Bảng tuổi thọ là bảng thống kê ước tính tuổi thọ kỳ vọng của người ở một độ tuổi nhất định, giả định mức độ tử vong theo độ tuổi được duy trì như hiện tại.Tuổi thọ kỳ vọng theo giới tính năm ngoái là 86,6 tuổi đối với nữ và 80,8 tuổi đối với nam, có nghĩa nữ giới sống lâu hơn nam giới trung bình 5,8 năm.Cơ quan Dữ liệu quốc gia phân tích tuổi thọ kỳ vọng của nam giới Hàn Quốc đang giảm do yếu tố hút thuốc, uống rượu, tuy nhiên trong năm ngoái, xác suất nam giới tử vong do viêm phổi đã giảm. Trong năm ngoái, nam giới 60 tuổi được kỳ vọng sống thêm 23,7 năm, trong khi nữ giới là 28,4 năm.Tuổi thọ kỳ vọng của Hàn Quốc cao hơn mức trung bình của các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), nam giới cao hơn 2,3 tuổi, nữ giới cao hơn 2,9 tuổi. Trong số các nước OECD, tuổi thọ kỳ vọng của nữ giới Hàn Quốc xếp thứ 3 sau Nhật Bản và Tây Ban Nha, nam giới xếp thứ 11.Xét theo nguyên nhân tử vong, trẻ sinh năm ngoái có xác suất tử vong vì ung thư cao nhất với 19,5%, sau đó là viêm phổi 10,2% và bệnh tim 10%, bệnh mạch máu não 6,9%.