Đồng minh Hàn-Mỹ phát triển theo hướng đồng minh chiến lược, phổ quát và hướng tới tương lai

Photo : YONHAP News

Trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn chiến lược Hàn-Mỹ lần thứ 10 do Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) Mỹ tổ chức tại Washington vào ngày 3/12 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào hồi tháng 10 cũng đang được chuyển hóa thành các hành động cụ thể, đồng thời đánh giá tài liệu tóm lược chung về kết quả cuộc hội đàm thượng đỉnh song phương đã tóm tắt tầm quan trọng mang tính cột mốc của sự kiện này.Bộ trưởng Cho còn đề ra lộ trình hướng đến một đồng minh chiến lược phổ quát và hướng tới tương lai,nhằm tăng cường hòa bình và đối phó với các thách thức phía trước. Thông qua tài liệu tóm lược chung, Mỹ đã tái khẳng định cam kết cung cấp năng lực răn đe mở rộng vững chắc (còn gọi là "ô hạt nhân") cho Hàn Quốc và tiếp tục duy trì quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Về phần mình, Seoul cũng khẳng định lại quyết tâm nâng cao năng lực phòng thủ độc lập và tăng cường trạng thái phòng thủ liên minh chung đối với vấn đề của Bắc Triều Tiên. Seoul và Washington cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác trong quá trình chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến và tính cần thiết của việc phải kết hợp giữa răn đe và ngoại giao.Ngoại trưởng Cho cho biết một trụ cột khác trong quá trình phát triển của đồng minh Hàn-Mỹ là quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế và công nghệ, một phần trọng tâm trong tài liệu tóm lược kết quả hội đàm thượng đỉnh song phương. Hàn Quốc và Mỹ đang dẫn dắt một giai đoạn hợp tác công nghiệp mới. Đó là vừa tăng cường năng lực cạnh tranh trong ngành chế tạo của Mỹ, vừa mở ra các cơ hội mới cho doanh nghiệp Hàn Quốc.Ông Cho nhận định các khuôn khổ thương mại và đầu tư gần đây của Hàn Quốc đang đặt nền tảng cho hai nước mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như đóng tàu, năng lượng, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và các ngành công nghiệp tiên tiến. Đặc biệt, việc Washington quyết định hỗ trợ Seoul phát triển công nghệ làm giàu uranium, tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình là điều rất quan trọng. Những tiến triển này đã chứng minh đồng minh Hàn-Mỹ không chỉ được duy trì, mà còn đang phát triển theo hướng chiến lược, phổ quát và hướng đến tương lai.Cuối cùng, Bộ trưởng Cho kết luận rằng sự phát triển này của đồng minh Hàn-Mỹ được thực hiện trong khuôn khổ chính sách "ngoại giao thực dụng" của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Điều đó có nghĩa là Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra các quyết định lấy lợi ích quốc gia làm trọng tâm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác ở bất cứ đâu để có thể mở rộng hòa bình, ổn định và thịnh vượng.