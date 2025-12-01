Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025 của Hàn Quốc được dự báo vượt 700 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 4/11 đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Thương mại lần thứ 62, với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm các quan chức Chính phủ, cơ quan hữu quan, cá nhân có đóng góp lớn trong lĩnh vực thương mại.Tại đây, Bộ Công nghiệp dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025 của Hàn Quốc sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt 700 tỷ USD, bất chấp các điều kiện thương mại khó khăn trong năm nay như chính sách thuế quan cao của Mỹ.Trong vòng 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 640,2 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 3 năm kể từ 2022. Đặc biệt, sau khi Chính phủ mới của Tổng thống Lee Jae Myung ra mắt, bất ổn đã được giải tỏa, Hàn Quốc duy trì được đà tăng trưởng xuất khẩu 6 tháng liên tiếp đầy ấn tượng.Thành tích xuất khẩu của Hàn Quốc được dẫn dắt bởi các ngành công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn, ô tô, đóng tàu và sinh học. Trước sức lan tỏa mạnh mẽ của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm, làm đẹp và cả công nghiệp quốc phòng đều ghi nhận thành quả xuất khẩu cao.Thị trường xuất khẩu cũng dần thoát khỏi sự phụ thuộc vào hai thị trường lớn là Mỹ và Trung Quốc, mở rộng đa dạng sang Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên minh châu Âu (EU) và các khu vực khác.Ngoài ra, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất khẩu trong ba quý đầu năm nay đạt 89.000 đơn vị, cao kỷ lục. Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp này là 87,1 tỷ USD, cũng là mức cao nhất từ tước tới nay.Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan đánh giá kết quả xuất khẩu năm nay có được là nhờ năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp nội địa và quyết tâm xuất khẩu của các doanh nghiệp, thể hiện khả năng hồi phục và sự vững mạnh trong xuất khẩu của nền kinh tế Hàn Quốc.Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực về mặt chính sách để mở ra con đường mới cho nền thương mại Hàn Quốc trên cơ sở là sự đổi mới công nghiệp, văn hóa Hàn Quốc (K-culture); đồng thời lan tỏa sức nóng từ xuất khẩu tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các địa phương và người lao động.