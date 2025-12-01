Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee bị đề nghị mức án 15 năm tù

Photo : YONHAP News

Tại phiên tòa xét xử ngày 3/12, Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đã đề nghị Tòa án khu vực Trung Seoul mức án 15 năm tù và 2 tỷ won (1,3 triệu USD) tiền phạt đối với bà Kim.Về cáo buộc thao túng giá cổ phiếu công ty Deutsch Motors, Nhóm công tố viên đặc biệt chỉ ra rằng bị cáo đã lợi dụng địa vị là phu nhân của Tổng thống và có những hành xử thể hiện đặc quyền, nhiều lần từ chối trình diện hoặc chỉ nộp văn bản trả lời sau hơn một năm. Bà Kim đã thu lợi hơn 800 triệu won (543.800 USD) từ hành vi thao túng giá cổ phiếu, nhưng lại không thừa nhận hay hối lỗi về hành vi phạm tội, cần bị xử phạt nghiêm khắc. Ngoài ra, các đồng phạm thao túng giá cổ phiếu đều đã bị Tòa án kết tội, chỉ có bà Kim là ngoại lệ. Bị cáo đã làm vô hiệu hóa hệ thống tư pháp của Hàn Quốc.Về cáo buộc môi giới nhận hối lộ, nhận dây chuyền và túi xách hàng hiệu từ giáo phái Thống nhất, Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh hành vi cấu kết, nhận quà tặng từ tổ chức tôn giáo của bà Kim trên cương vị là người có quyền lực cao nhất của quốc gia đã làm tổn hại nguyên tắc tách biệt giữa tôn giáo và Nhà nước. Với tội danh này, các công tố viên đề nghị mức án 11 năm tù giam và 2 tỷ won (1,3 triệu USD) tiền phạt, truy thu hơn 811,44 triệu won (551.300 USD).Về hành vi can thiệp vào bầu cử thông qua nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, Nhóm công tố viên đặc biệt khẳng định bị cáo đã vi phạm Luật quỹ chính trị, làm tổn hại tới niềm tin của người dân vào chủ nghĩa dân chủ đại nghị và tính công bằng trong bầu cử, đề nghị mức án 4 năm tù giam và truy thu 137,2 triệu won (93.200 USD) với tội danh này.Nhóm công tố viên đặc biệt nhấn mạnh trong trật tự Hiến pháp Hàn Quốc, bất cứ ai cũng không thể đứng trên hoặc đứng ngoài luật pháp. Vậy nhưng bị cáo Kim Keon-hee đã tự cho mình đứng ngoài và đứng trên luật pháp suốt thời gian qua. Ngay lúc này, bị cáo vẫn tin rằng pháp luật sẽ che chắn cho hành vi phạm tội của mình, liên tục im lặng, từ chối đưa ra lời khai, không hề thể hiện bất kỳ sự hối lỗi chân thành nào. Ngay cả việc áp dụng mức án cao nhất trong khung hình phạt cũng là chưa đủ.Về mức án trên, bà Kim phát biểu dù còn rất oan ức nhưng dường như bản thân đã phạm nhiều sai lầm xét trên vai trò và tư cách của mình. Bà Kim cho rằng lập luận của Nhóm công tố viên đặc biệt còn nhiều điểm tranh cãi.Dự kiến Tòa án sẽ ra phán quyết đối với bà Kim vào ngày 28/1 năm sau.