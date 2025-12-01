Brazil điều tra trang web nghi là nhắm vào nữ giới hâm mộ Hallyu để phạm tội tình dục

Photo : YONHAP News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Sao Paulo (Brazil) và cộng đồng người hâm mộ làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) ngày 3/12 (giờ địa phương) cho biết đã phát hiện một trang web nghi là có liên quan đến tội phạm tình dục nhắm vào nữ giới hâm mộ làn sóng Hallyu tại Brazil.Trên các trang mạng xã hội lớn tại Brazil gần đây đã xuất hiện các nội dung quảng cáo về một trang web dịch vụ hẹn hò có trả phí, với mục đích hẹn hò với các chàng trai Hàn Quốc. Trang web này sử dụng các khẩu hiệu như "Cùng trai Hàn trải nghiệm lại phép màu của phim truyền hình Hàn Quốc", quảng bá rằng dịch vụ này sẽ mang đến một trải nghiệm khó quên trong bầu không khí lãng mạn của Sao Paulo. Trang web này còn giới thiệu chi tiết lộ trình của gói dịch vụ trả phí, bao gồm đến quán cà phê tại khu người Hàn, dùng bữa tối tại nhà hàng thịt nướng truyền thống Hàn Quốc và nói các câu thoại nổi tiếng trong phim truyền hình Hàn Quốc.Ngoài ra, trên trang web cũng xuất hiện hình ảnh giới thiệu một người đàn ông có biệt danh là "Anh Rick", được cho là quản trị viên hoặc có liên quan đến người điều hành trang web này. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Sao Paulo cho biết vụ việc này đã vượt ra ngoài hành vi lừa đảo, dụ dỗ đơn thuần. Cơ quan này đang phối hợp với cơ quan điều tra địa phương để tiến hành điều tra, làm rõ các dấu hiệu của tội phạm tình dục nhắm vào phụ nữ Brazil.Cơ quan điều tra địa phương hiện đang truy tìm một người đàn ông mang quốc tịch Brazil gốc Nhật Bản, bị nghi có liên quan đến người vận hành trang web trên, là trung gian môi giới tổ chức các cuộc hẹn hò có thể dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tung tích của người này hiện vẫn chưa được xác định.Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Sao Paulo đã ban cảnh báo chú ý kèm theo thông tin về trang web nói trên qua các nền tảng mạng xã hội, cũng như kêu gọi các nạn nhân trình báo sự việc.