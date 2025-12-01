Hàn Quốc nỗ lực nối lại đối thoại liên Triều sau khi 6 công dân bị Bắc Triều Tiên giam giữ

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 4/12 tuyên bố rằng Chính phủ sẽ tìm hướng giải quyết thông qua nỗ lực sớm nối lại các kênh liên lạc liên Triều dựa trên sự đồng thuận của toàn dân liên quan đến việc 6 công dân miền Nam đang bị giam giữ trái phép tại miền Bắc trong thời gian dài.Theo tài liệu trả lời báo chí của Văn phòng Tổng thống, 6 công dân Hàn Quốc, trong đó có ba người tị nạn Bắc Triều Tiên đã nhập quốc tịch Hàn Quốc bị chính quyền miền Bắc giam giữ từ năm 2013-2016 với các cáo buộc như là gián điệp. Trong số này, ba công dân Hàn Quốc là các nhà truyền giáo Kim Jeong-uk, Kim Guk-gi và Choi Chun-gil bị bắt trong giai đoạn năm 2013-2014. Còn thông tin về ba người tị nạn gốc Bắc Triều Tiên được giữ kín để bảo đảm an toàn cho gia đình họ ở miền Bắc.Trước đó, trong buổi họp báo với truyền thông quốc tế ngày 3/12 tại Phủ Tổng thống sau khi đưa ra tuyên bố đặc biệt nhân kỷ niệm một năm vụ thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông chưa nắm rõ đầy đủ thông tin về các trường hợp công dân bị giam giữ do sự việc đã xảy ra từ lâu và sẽ yêu cầu rà soát lại. Sau phát biểu này, Văn phòng Tổng thống đã tiến hành xác minh và đưa ra phản hồi chính thức.