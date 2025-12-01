Seoul và Washington tăng cường hợp tác trong công nghiệp và chuỗi cung ứng

Photo : YONHAP News

Viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia thuộc Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 4/12 thông báo đã tổ chức Diễn đàn hợp tác tiêu chuẩn Hàn-Mỹ lần thứ 5 năm 2025 tại thủ đô Seoul, thảo luận về phương án hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghiệp và chuỗi cung ứng.Diễn đàn có sự tham dự của hơn 60 chuyên gia thuộc khu vực công và tư của hai nước, bao gồm Viện trưởng Viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia Hàn Quốc, Viện trưởng Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ (ANSI), đại diện Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia Mỹ (NIST) và quan chức của hãng Microsoft.Tại sự kiện, Seoul và Washington đã giới thiệu về xu hướng thúc đẩy tiêu chuẩn hóa trong các ngành công nghiệp tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ di chuyển tương lai, chíp bán dẫn và công nghệ lượng tử. Trong các cuộc họp theo chuyên đề sau đó, các chuyên gia của hai nước đã thảo luận về phương án hợp tác song phương để có thể dẫn đầu về tiêu chuẩn quốc tế.Mặt khác, Viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia Hàn Quốc và Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ một ngày trước cũng đã có buổi họp song phương thường kỳ để chia sẻ chiến lược quốc gia về tiêu chuẩn trong 5 năm tới. Hai bên đã nhất trí tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế như Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC).Viện trưởng Viện tiêu chuẩn công nghệ quốc gia Hàn Quốc cho biết sự kiện lần này được tổ chức nhằm thảo luận về các phương án hợp tác trong tiêu chuẩn công nghệ, hỗ trợ cho việc mở rộng hợp tác trong ngành công nghiệp giữa Hàn Quốc và Mỹ theo thỏa thuận đầu tư chiến lược của hai nước gần đây. Quan chức này nhận định hợp tác song phương trong công nghiệp và chuỗi cung ứng sẽ có hiệu ứng lan tỏa, nếu Seoul và Washington tăng cường hợp tác tiêu chuẩn trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như AI và công nghệ di chuyển tương lai.