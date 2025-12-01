Photo : YONHAP News

Theo bảng tổng kết "Spotify Wrapped 2025" do nền tảng âm nhạc toàn cầu Spotify công bố ngày 3/12 (giờ địa phương), nhạc phim (OST) của bộ phim hoạt hình đình đám trên Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) đã xếp thứ 2 trong danh sách "Album được yêu thích nhất năm". Album này đã vượt qua nhiều sản phẩm của các ngôi sao nhạc Pop hàng đầu nước Mỹ như Taylor Swift, Lady Gaga hay Kendrick Lamar để lọt vào "Top 10 album toàn cầu" và giữ vị trí thứ 2.Ca khúc chủ đề "Golden" của album xếp hạng 7 trong "Top 10 bài hát toàn cầu", trong khi "APT." của Rosé (Blackpink) hợp tác với Bruno Mars đứng ở vị trí thứ 3.Năm nay, album "Debi Tirar Mas Fotos" của nam ca sĩ người Puerto Rico Bad Bunny giữ ngôi quán quân trong danh sách "Top 10 album toàn cầu". Album "Un Verano Sin Ti" phát hành năm 2022 của anh cũng góp mặt ở vị trí thứ 10. Bad Bunny đồng thời vượt qua Taylor Swift để trở thành nghệ sĩ đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 nghệ sĩ toàn cầu".Bài hát được nghe nhiều nhất trên Spotify năm nay là "Die With A Smile", màn kết hợp của Lady Gaga và Bruno Mars.