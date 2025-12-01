Tổng thống Mỹ và CEO hãng Nvidia họp về vấn đề chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/12 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn Nvidia để thảo luận về vấn đề kiểm soát xuất khẩu chíp bán dẫn.Trong cuộc gặp lần này, ông Huang nhấn mạnh việc ủng hộ việc kiểm soát xuất khẩu chíp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, đồng thời cho rằng doanh nghiệp Mỹ cần được ưu tiên tiếp cận những sản phẩm tốt nhất, nhiều nhất và sớm nhất.Tuy nhiên, lãnh đạo Nvidia cũng bày tỏ quan điểm phản đối việc đưa Đạo luật "Gain AI", một đạo luật của Quốc hội Mỹ yêu cầu các công ty bán dẫn phải ưu tiên đáp ứng nhu cầu nội địa trước khi xuất khẩu sang các "quốc gia đáng lo ngại" như Trung Quốc, vào Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA). Ông nhận định thêm luật này gây hại cho Mỹ hơn là mang lại lợi ích, thậm chí còn bất lợi hơn cả chính sách kiểm soát xuất khẩu chíp AI. Vì vậy, loại bỏ luật này sẽ là "một quyết định khôn ngoan".Quốc hội Mỹ hiện vẫn đang tiếp tục thảo luận về khả năng đưa luật này vào NDAA. Trước đó, trang tin mạng Axios đưa tin Nhà Trắng đang gây sức ép để Quốc hội không đưa Đạo luật "Gain AI" vào NDAA, trong khi trang Bloomberg (Mỹ) cũng dự đoán rằng luật này sẽ không được đưa vào Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng.Hãng tin Reuters (Anh) cũng đưa tin CEO Huang trong một cuộc phỏng vấn đã tiết lộ bản thân ông luôn duy trì liên lạc thường xuyên và có mối quan hệ thân thiết với các với các quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump. Người đứng đầu Nvidia cũng nhấn mạnh rằng việc Mỹ phát triển AI sớm hơn các quốc gia khác là có lợi cho an ninh quốc gia, nhưng rất khó để nói rằng sẽ có thời điểm một quốc gia cụ thể nào chiến thắng rõ ràng trong cuộc đua AI. Theo ông, công nghệ sẽ tiếp tục phát triển một cách dần dần, theo đúng quy luật phát triển của nó.