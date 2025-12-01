Hàn Quốc cùng ba nước tổ chức Hội nghị chuyên đề bán đảo Hàn Quốc 2025

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Canada ngày 3/12 (giờ địa phương) cho biết đã tổ chức "Hội nghị chuyên đề bán đảo Hàn Quốc 2025" tại trụ sở Đại sứ quán ở Ottawa (Canada). Hội nghị có sự tham dự của chính phủ và Quốc hội 4 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, cùng đại diện giới học thuật.Hội nghị trên được tổ chức hằng năm từ năm 2015 nhằm thảo luận về tình hình quốc tế liên quan đến bán đảo Hàn Quốc, trong đó có các biện pháp giảm căng thẳng và xây dựng hòa bình cũng như tác động của vấn đề này đối với an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Sự kiện lần này do Đại sứ quán Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng Bộ Ngoại giao Canada đồng chủ trì và là diễn đàn đối thoại theo mô hình "1,5 Track" (kết hợp giữa khu vực nhà nước và tư nhân).Trong bài phát biểu chính, ông Lee Sang-hyun, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Sejong nhấn mạnh rằng trước bối cảnh quốc tế đang thay đổi, Hàn Quốc cần chủ động ứng phó với các vấn đề then chốt, bao gồm chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông Lee cho rằng để bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên quy định luật pháp, Seoul cần tăng cường hợp tác với các nước đồng minh đồng thời mở rộng liên kết với các quốc gia có cùng lập trường như Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và Canada. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thúc giục Trung Quốc và Nga đóng vai trò mang tính xây dựng.Bên cạnh đó, bà Lee Ji-hyun, Thư ký ngoại giao thuộc Ban Chính sách tương lai bán đảo Hàn Quốc thuộc Bộ Ngoại giao đã giới thiệu định hướng chính sách của Seoul nhằm thúc đẩy tiến triển thực chất trong vấn đề hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Bà bày tỏ hy vọng Canada và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực mở ra kỷ nguyên mới của hòa bình và thịnh vượng chung trên bán đảo Hàn Quốc.Các đại biểu tham dự hội nghị cũng bày tỏ sự đồng thuận với đường lối chính sách đối với Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc, đồng thời nhất trí rằng 4 nước Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Canada sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp trong các vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc.