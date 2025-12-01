Giới kinh tế Hàn Quốc hoan nghênh Mỹ chính thức hạ thuế xuống 15%

Photo : YONHAP News

Giới công nghiệp và kinh tế Hàn Quốc ngày 4/12 đồng loạt bày tỏ hoan nghênh việc Chính phủ Mỹ chính thức giảm thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô xuất xứ Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, áp dụng hiệu lực hồi tố từ ngày 1/11.Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan cho biết việc Mỹ chính thức giảm thuế với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như ô tô, phụ tùng ô tô, máy bay và phụ tùng máy bay, sản phẩm gỗ, sẽ góp phần loại bỏ yếu tố bất ổn cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Ông Kim khẳng định Bộ Công nghiệp sẽ nỗ lực để hỗ trợ giải tỏa vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu trong quá trình thông quan.Tập đoàn ô tô Hyundai cùng ngày đã ra tuyên bố cảm ơn nỗ lực đàm phán của Chính phủ và Quốc hội; cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án nhằm giảm thiểu tác động từ thuế quan, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu bằng việc nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị thương hiệu, đổi mới công nghệ, từ đó đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế nội địa.Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) cũng ra tuyên bố nhấn mạnh mức thuế ô tô 15% của Mỹ sẽ tạo điều kiện cạnh tranh cho doanh nghiệp ô tô trong nước tương đương với Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU), giảm đáng kể gánh nặng và sự bất ổn trong môi trường xuất khẩu. Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) đánh giá quyết định của Mỹ sẽ giúp giảm đáng kể bất ổn bên ngoài đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Hiệp hội kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật liên quan, để củng cố cơ sở pháp lý cho việc thực thi thỏa thuận và hỗ trợ tiến trình đàm phán tiếp theo.Các tổ chức kinh tế như Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM), Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) bày tỏ hoan nghênh và kỳ vọng các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được tiến hành dựa trên nguyên tắc liên minh chiến lược và đôi bên cùng có lợi.Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) ngày 3/12 (giờ địa phương) đã công bố trước bản thảo công báo có nội dung về việc áp dụng giảm thuế với Hàn Quốc. Công báo chính thức được đăng tải vào ngày 4/12 (giờ địa phương). Theo đó, thuế với ô tô và phụ tùng ô tô từ Hàn Quốc được giảm xuống 15% và áp dụng hồi tố từ ngày 1/11. Mức thuế đối với sản phẩm gỗ cũng được điều chỉnh về 15%, nhưng áp dụng hồi tố từ ngày 14/11 như thuế với máy bay và phụ tùng máy bay.Đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng thuế đối ứng, từ sau ngày 7/8 năm nay, Mỹ đã cộng thêm 15% vào mức thuế tối huệ quốc (MFN) hoặc mức thuế căn cứ theo Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhưng kể từ ngày 14/11, mức thuế tối đa áp dụng là 15%.Như vậy là quá trình đàm phán thuế quan, thương mại đầu tư Hàn-Mỹ kéo dài từ tháng 4 năm nay đã chính thức khép lại, hai bên chuyển sang quá trình thực thi thỏa thuận, trong đó Hàn Quốc triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, đổi lại Washington giảm thuế với Seoul.