Samsung sẽ giới thiệu về tầm nhìn dựa trên AI trước thềm khai mạc CES 2026

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 4/12 công bố sẽ tổ chức sự kiện "The First Look" trước thềm Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES) 2026. Sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày 4/1 năm sau (giờ địa phương) tại không gian triển lãm riêng của Samsung đặt trong khách sạn Wynn and Encore Las Vegas (bang Nevada, Mỹ).Giám đốc điều hành Điện tử Samsung Roh Tae-moon, đồng thời là người đứng đầu bộ phận Trải nghiệm thiết bị (DX), sẽ là diễn giả chính tại sự kiện này. Ông Roh dự kiến sẽ giới thiệu về các sản phẩm mới dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), trải nghiệm khách hàng mới, đồng thời trình bày tầm nhìn tổng thể của bộ phận DX cho năm tới.Ngoài ra, lãnh đạo các bộ phận khác của Samsung như Hiển thị hình ảnh (VD) hay Thiết bị gia dụng kỹ thuật số (DA) cũng sẽ có bài phát biểu, trình bày định hướng kinh doanh của từng bộ phận.Sự kiện "The First Look" sẽ được truyền hình trực tiếp trên Samsung Newsroom, kênh YouTube chính thức của Samsung và Samsung TV Plus.CES là triển lãm điện tử gia dụng và công nghệ thông tin (IT) lớn nhất thế giới được tổ chức tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ. Triển lãm năm tới sẽ diễn ra từ ngày 6-9/1/2026.