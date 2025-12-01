Ngân sách đãi ngộ người có công Hàn Quốc năm 2026 tăng 3,7%

Photo : YONHAP News

Bộ Người có công và cựu chiến binh Hàn Quốc ngày 4/12 công bố ngân sách của cơ quan này trong năm 2026 đã được Quốc hội ấn định là 6.687 tỷ won (4,54 tỷ USD), tăng 28,8 tỷ won (19,5 triệu USD) so với quy mô mà Chính phủ đệ trình ban đầu, và tăng 3,7% so với ngân sách năm nay.Các khoản phụ cấp danh dự dành cho người có công và cựu chiến binh được tăng thêm 40.000 won (27 USD). Theo đó, trong năm sau, phụ cấp danh dự cho cựu chiến binh được tăng thành 490.000 won (332 USD), người nhận huân chương chiến công là 550.000 đến 597.000 won (373 đến 405 USD), phụ cấp cho người có công trong cuộc Cách mạng 19/4 là 501.000 won (340 USD).Bộ cũng sẽ nâng 5% mức trợ cấp cho người có công với quốc gia trong năm sau, nâng gấp đôi khoản trợ cấp đặc biệt cho các chí sĩ yêu nước còn sống.Khoản trợ cấp sinh kế cho các cựu chiến binh trên 80 tuổi có hoàn cảnh khó khăn được nâng từ 100.000 won lên 150.000 won (68 lên 102 USD), đồng thời vợ của cựu chiến binh cũng sẽ được chi trả loại phụ cấp này từ tháng 3 năm sau.Để giải tỏa cách biệt vùng miền về dịch vụ chăm sóc y tế cho người có công và cựu chiến binh, Bộ sẽ triển khai mô hình bệnh viện ủy thác ở các địa phương không có bệnh viện chuyên trách như tỉnh Gangwon và đảo Jeju; nâng số cơ sở y tế ủy thác, chủ yếu quy mô phòng khám, từ 1.500 lên 2.000 nơi cho tới năm 2030. Ngoài ra, Bộ cung sẽ chuẩn bị để xây dựng nghĩa trang quốc gia mới dành riêng cho cựu chiến binh và người có công, trong đó gồm việc xúc tiến điều tra tính khả thi cho việc xây dựng ở khu vực tỉnh Nam Chungcheong.