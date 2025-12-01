Seoul khẳng định quyết tâm tuân thủ cơ chế không phổ biến hạt nhân

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng Park Yoon-joo đang trong chuyến thăm Mỹ đã lần lượt có cuộc gặp với Chủ tịch Viện nghiên cứu an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương (IIPS) Randall Schriver vào ngày 1/12 và Phó Chủ tịch cấp cao Quỹ Di sản Derrick Morgan vào ngày 2/12.Liên quan đến hợp tác năng lượng nguyên tử dân sự giữa hai nước, Thứ trưởng khẳng định Hàn Quốc sẽ tuân thủ các quy định về không phổ biến vũ khí hạt nhân trên cương vị là một quốc gia kiểu mẫu ở lĩnh vực này. Thứ trưởng giải thích Hàn Quốc phụ thuộc phần lớn vào phát điện nguyên tử, nên việc làm giàu, tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là điều thiết yếu. Điều này không hề liên quan tới phổ biến vũ khí hạt nhân.Quan chức các cơ quan nghiên cứu Nhà nước của Mỹ cũng đánh giá Hàn Quốc là một đồng minh kiểu mẫu trong việc tuân thủ cơ chế phi hạt nhân hóa và Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT); khẳng định không hề nghi ngờ về quyết tâm tuân thủ quy định của Hàn Quốc.Thứ trưởng Park đánh giá bản tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ đã thiết lập nền tảng để mở rộng quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực an ninh, kinh tế mà còn cả hợp tác công nghệ cao, dựa trên tầm nhìn là "quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện Hàn-Mỹ hướng tới tương lai". Thứ trưởng đề nghị chính giới và giới học giả Mỹ hỗ trợ và đưa ra những lời khuyên mang tính xây dựng để hai nước có thể sớm xúc tiến các bước đi tiếp theo.Phó Chủ tịch Quỹ Di sản thì khẳng định chính giới Mỹ đều ủng hộ Hàn Quốc. Ông Morgan đánh giá tại cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua, vị thế Hàn Quốc đã càng được củng cố hơn trong vai trò là quốc gia đầu tư lớn vào Mỹ, một trong ba cường quốc đóng tàu thế giới và đối tác chính ở lĩnh vực hợp tác năng lượng nguyên tử dân sự.Chủ tịch Viện nghiên cứu an ninh Ấn Độ-Thái Bình Dương Schriver cũng đánh giá tích cực về tài liệu tóm lược chung kết quả hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, cam kết sẽ góp phần thúc đẩy tiến triển cụ thể trong hợp tác ở các lĩnh vực chiến lược chính giữa hai quốc gia.Thứ trưởng Park đã đề nghị ông Morgan quan tâm và ủng hộ các vấn đề như hợp tác đóng tàu Hàn-Mỹ, việc Hàn Quốc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cũng như vấn đề thị thực lao động cho công dân Hàn Quốc làm việc tại Mỹ. Đáp lại, ông Morgan cho biết sẽ quan tâm và phối hợp hỗ trợ Hàn Quốc trong các vấn đề này.Trước đó, Thứ trưởng Park đã bắt đầu thăm Mỹ từ ngày 30/11, và cũng có cuộc hội đàm với hai người đồng cấp Mỹ là Thứ trưởng Christopher Landau và Thứ trưởng Allison Hooker trong hai ngày 1 và 2/12.