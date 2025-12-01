Không gian xanh có thể giúp phòng ngừa tự tử ở bệnh nhân trầm cảm

Photo : YONHAP News

Một nghiên cứu mới cho thấy các bệnh nhân trầm cảm sinh sống tại khu vực có nhiều cây xanh có nguy cơ tự tử thấp hơn. Nhóm nghiên cứu chung của Đại học quốc gia Seoul, Đại học nữ sinh Ewha và Đại học Busan (Hàn Quốc) công bố kết quả theo dõi trong vòng 8 năm với khoảng 680.000 bệnh nhân trầm cảm, cho thấy những bệnh nhân sống tại khu vực có nhiều cây xanh có nguy cơ tự tử thấp hơn 21% so với người sống tại khu vực còn lại. Đặc biệt, các vụ tự tử mang tính chất nghiêm trọng giảm gần 27%.Hiệu quả phòng ngừa này càng thể hiện rõ rệt hơn ở bệnh nhân là nam giới, nhóm trung niên và người đang hưởng trợ cấp y tế. Qua đây, nhóm nghiên cứu nhận định việc mở rộng không gian xanh có thể góp phần phòng ngừa tự tử cho các bệnh nhân trầm cảm.Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế ở lĩnh vực y tế và môi trường "Environmental Research".