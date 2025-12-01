Hàn Quốc thảo luận với OECD về phương hướng chính sách giáo dục tương lai

Photo : KBS News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 4/12 công bố sẽ phối hợp với Viện phát triển giáo dục tổ chức "Hội thảo quốc tế Hàn Quốc-Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD)" tại Seoul vào ngày 5/12.Chủ đề của hội thảo là "Thời đại trí tuệ nhân tạo (AI), phương hướng chính sách giáo dục của Hàn Quốc", trong đó thảo luận về sự thay đổi trong môi trường giáo dục trước sự phát triển công nghệ như AI, nguyên tắc sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm và phương hướng cho hệ thống giáo dục tương lai.Ông Stephan Vincent-Lancrin, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đổi mới giáo dục (CERI) của OECD, sẽ là người diễn thuyết chính, trình bày về các cơ hội và bài toán mà AI mang đến, phương hướng thiết kế hệ thống giáo dục tương lai lấy ví dụ từ các nước.Tiếp theo, bà Diana Toledo Figueroa, người phụ trách dự án Triển vọng chính sách giáo dục OECD, sẽ công bố "Báo cáo triển vọng giáo dục Hàn Quốc". Đây là báo cáo đầu tiên được phát hành sau 9 năm kể từ năm 2016, trong đó đề xuất chính sách với Hàn Quốc nhằm xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững, bao trùm. Sau đó sẽ là phần thảo luận của các học giả trong nước và quốc tế.Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin nhấn mạnh sự xuất hiện của kỷ nguyên AI đòi hỏi một sự chuyển đổi mang tính đột phá với nền giáo dục Hàn Quốc. Qua hội thảo lần này, Bộ Giáo dục sẽ phát triển hơn nữa chính sách giáo dục AI, xây dựng một hệ thống giáo dục tương lai hỗ trợ cho sự phát triển của mọi học sinh.