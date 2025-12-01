Thị trưởng Seoul thăm Việt Nam và Malaysia

Photo : YONHAP News

Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon có chuyến thăm Việt Nam và Malaysia từ ngày 4-8/12.Cụ thể, Thị trưởng Oh lên đường đến Việt Nam từ tối ngày 4/12 để tham dự "Diễn đàn chia sẻ chính sách đô thị Seoul-Hà Nội 2025" được tổ chức tại khách sạn Lotte, thủ đô Hà Nội vào sáng ngày 5/12. Tại đây, ông Oh sẽ chia sẻ kinh nghiệm và mô hình của Seoul về phát triển đổi mới khu vực ven sông, xây dựng đô thị thông minh với Hà Nội, nơi đang chuẩn bị chuyển đổi mô hình hành chính số và phát triển khu vực ven sông Hồng.Vào chiều ngày 5/12, Thị trưởng sẽ có cuộc họp với tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung, trao đổi về các chính sách tiêu biểu được chia sẻ tại diễn đàn, thảo luận bài toán hợp tác, phương án giao lưu cụ thể giữa hai thành phố.Cũng trong chiều cùng ngày, ông Oh sẽ có buổi tọa đàm với doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Hà Nội, lắng nghe trình bày về xu hướng công nghiệp tại Việt nam và các đề xuất nhằm mở rộng giao lưu, xây dựng mạng lưới giữa doanh nghiệp hai nước.Tiếp đó, Thị trưởng sẽ ghé thăm "Gian quảng bá, trải nghiệm làm đẹp Seoul", sự kiện diễn ra trong ba ngày từ ngày 5/12, trải nghiệm công nghệ làm đẹp và hỗ trợ quảng bá cho các thương hiệu làm đẹp Seoul.Ông Oh cũng sẽ tham dự sự kiện về thu hút nhân tài, giới thiệu về chính sách du học của các đại học ở thủ đô Seoul cho sinh viên Việt Nam. Thị trưởng sẽ có bài diễn thuyết đặc biệt trước hơn 400 sinh viên Đại học Hà Nội.Trong sáng ngày 6/12, Thị trưởng Oh sẽ tới thăm Làng gốm Bát Tràng ở Hà Nội, một khu du lịch văn hóa phức hợp kết hợp thiết kế hiện đại và các yếu tố trải nghiệm vào ngành công nghiệp truyền thống.Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Thị trưởng Oh sẽ thăm tiếp Malaysia từ ngày 6-8/12, một phần trong những nỗ lực nhằm tăng cường vị thế của thủ đô Seoul, thúc đẩy hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á.