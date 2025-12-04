Tổng thống Hàn Quốc gặp gỡ Chủ tịch tập đoàn SoftBank của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 5/12 đã có cuộc gặp với Chủ tịch tập đoàn SoftBank của Nhật Bản Son Jeong-eui (Son Masayoshi) tại Seoul. Cuộc gặp còn có sự tham dự của các quan chức cấp cao Hàn Quốc khác như Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik, Chánh Văn phòng Chính sách Kim Yong-beom, Phó Thủ tướng phụ trách về khoa học công nghệ Bae Kyung-hoon và Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan.Tại đây, Tổng thống Lee bày tỏ mục tiêu hướng đến xây dựng một "xã hội trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản", nơi mọi người dân, doanh nghiệp và tổ chức ở Hàn Quốc có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách tối thiểu.Liên quan đến những tranh cãi gần đây về "bong bóng AI", ông Lee cho biết Hàn Quốc nhận thức rõ cả rủi ro lẫn tiềm năng của AI và đang đầu tư với mục tiêu giảm thiểu nguy cơ, tối đa hóa lợi ích của trí tuệ nhân tạo. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng mong nhận được thêm nhiều gợi ý và lời khuyên liên quan đến những nỗ lực phát triển AI, hướng đến mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong ba cường quốc về AI trên thế giới. Ngoài ra, Tổng thống Lee còn nhấn mạnh hợp tác Hàn-Nhật trong lĩnh vực AI là rất quan trọng, đề nghị ông Son đóng vai trò cầu nối trong vấn đề này.Về phần mình, Chủ tịch Son chia sẻ rằng muốn đề cập về Siêu trí tuệ nhân tạo (ASI). Nếu như Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có khả năng tương đương với trí tuệ con người, thì ASI là công nghệ có thể vượt qua trí tuệ con người đến 10.000 lần. Siêu trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ xuất hiện và vượt qua trí thông minh của con người, nên cần phải thay đổi tư duy, từ chỗ kiểm soát AI sang cùng chung sống và hòa hợp với trí tuệ nhân tạo.