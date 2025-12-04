Chính phủ Hàn Quốc lên phương án tăng cường đào tạo AI từ bậc phổ thông

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sắp công bố phương án chi tiết nhằm tăng cường giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) ngay từ bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.Ủy ban Chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia dự kiến sẽ công bố "Kế hoạch hành động AI Hàn Quốc" trong tháng này, hiện đang xây dựng nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ ngành.Kế hoạch hành động sẽ bao gồm phương án mở rộng giáo dục AI tại bậc phổ thông và bồi dưỡng giáo viên AI do Bộ Giáo dục; Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông; Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch; Ủy ban Phát thanh, truyền hình và truyền thông đồng thực hiện.Một quan chức của ủy ban cho biết trong 12 năm giáo dục phổ thông, giáo dục số chỉ chiếm khoảng 2 năm, rõ ràng là chưa đủ. Vì vậy kế hoạch hành động sẽ bao gồm việc tăng thời lượng giáo dục AI và đảm bảo nguồn nhân lực giảng dạy AI. Theo chương trình giáo dục hiện hành, các môn học liên quan đến máy tính, phần mềm, AI và năng lực số chỉ đạt 34 giờ ở bậc tiểu học và 68 giờ ở bậc trung học cơ sở.Quan chức này cũng nhấn mạnh cần thiết phải tăng cường giáo dục số trong hệ thống giáo dục công lập nhằm thu hẹp "khoảng cách AI" khi mức độ sử dụng AI của học sinh phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế, xã hội của gia đình.Trước đó, trong cuộc họp báo nhân tròn 100 ngày nhậm chức hồi tháng 9, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh cần bắt đầu giáo dục AI một cách chính thức từ các khối lớp nhỏ, cho rằng giống như học cộng, trừ, nhân, chia, giờ đây AI sẽ trở thành kiến thức cơ bản của cuộc sống hàng ngày.Bên cạnh đó, Kế hoạch hành động cũng được kỳ vọng sẽ bao gồm phương án lựa chọn nền tảng AI an toàn có thể áp dụng trong lĩnh vực giáo dục. Ủy ban cho rằng khi ước tính có đến 9/10 thanh thiếu niên đang sử dụng AI tạo sinh, nếu không có hướng dẫn rõ ràng trong giáo dục thì các vấn đề đạo đức AI có thể trở nên nghiêm trọng hơn.Sau khi các trường đại học xuất hiện tình trạng gian lận bằng AI tạo sinh, đến nay các trường trung học cũng ghi nhận hiện tượng tương tự. Bộ Giáo dục và Bộ Khoa học cho biết sẽ ban hành "Hướng dẫn về triển khai và sử dụng AI an toàn trong nhà trường" vào tháng 3 năm tới.