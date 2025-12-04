Seoul đứng thứ 10 thế giới về điểm đến du lịch hấp dẫn nhất

Photo : YONHAP News

Đài CNN của Mỹ ngày 4/12 (giờ địa phương) đưa tin cho biết công ty khảo sát thị trường Euromonitor International (có trụ sở tại Anh) đã công bố danh sách "100 thành phố toàn cầu"; được đánh giá tổng hợp dựa trên các tiêu chí như số lượng du khách và cơ sở hạ tầng du lịch. Trong đó, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đứng thứ 10 trong danh sách này.Seoul xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng này vào năm 2016 và đã tụt xuống vị trí thứ 24 vào năm 2018. Tuy nhiên, thủ đô Hàn Quốc đã vươn lên vị trí thứ 14 vào năm 2023, xếp thứ 12 vào năm ngoái và chính thức lọt vào danh sách 10 địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới trong năm nay.Thành phố Paris (Pháp) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu danh sách trong 5 năm liên tiếp. Việc Nhà thờ Đức Bà mở cửa trở lại và các trận đấu Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu (UEFA Champions League, UCL) được tổ chức tại thủ đô Pháp đã thu hút lượng lớn khách du lịch.Xếp ngay sau Paris là thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Tokyo của Nhật Bản giữ vị trí thứ ba và là thành phố có thứ hạng cao nhất ở châu Á. Đài CNN cho biết Tokyo đang có kế hoạch tăng gấp đôi năng lực phục vụ hành khách tại sân bay quốc tế Narita cho đến năm 2039, thông qua việc xây dựng đường băng thứ ba và mở rộng đường băng thứ hai.Thành phố Rome và Milan của Ý lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5. Thành phố New York của Mỹ giữ vị trí thứ 6, trở thành thành phố duy nhất của Mỹ lọt vào danh sách 10 thành phố toàn cầu. Các thành phố khác của Mỹ như Los Angeles, Orlando và Florida cũng ghi nhận sự cải thiện về thứ hạng so với năm 2024.Trong danh sách 10 thành phố toàn cầu, thành phố Amsterdam của Hà Lan xếp hạng 7, Barcelona của Tây Ban Nha đứng thứ 8 và Singapore giữ vị trí thứ 9. Thủ đô London của Anh tiếp tục rơi hạng, từ vị trí thứ 13 vào năm ngoái xuống vị trí 18 trong năm 2025. Đài CNN phân tích rằng mặc dù London xếp thứ 4 về cơ sở hạ tầng du lịch, nhưng lại kém hơn ở các yếu tố như chính sách du lịch, mức độ an toàn và tính bền vững.Ngoài ra, thành phố đón nhiều khách du lịch quốc tế nhất trong năm 2025 là Bangkok của Thái Lan, với ước tính khoảng 30,3 triệu khách. Tiếp theo là Hong Kong 23,2 triệu du khách và London đón 22,7 triệu khách du lịch.