Bộ Quốc phòng Hàn Quốc điều tra nghi vấn đơn vị tự ý rải truyền đơn sang miền Bắc

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc ngày 5/12 cho biết Cơ quan Điều tra hình sự (CIC) thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gần đây đã bắt đầu điều tra thực tế đối với đơn vị tác chiến tâm lý, liên quan đến nghi ngờ rằng các chiến dịch rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên đã được thực hiện mà không báo cáo lên cấp trên. Đơn vị tác chiến tâm lý là đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc tác chiến tâm lý nhắm đến Bắc Triều Tiên thông qua radio, loa phóng thanh và rải truyền đơn.CIC đã triệu tập các cựu quan chức và các quan chức chỉ huy đương nhiệm của đơn vị tác chiến tâm lý để điều tra về quy trình tác chiến rải truyền đơn sang miền Bắc, cũng như tiến hành đến kiểm tra đơn vị này ở khu vực tiền tuyến.Được biết, Cơ quan Điều tra hình sự đang làm rõ quy trình tác chiến của các chiến dịch rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên và liệu việc thực hiện các chiến dịch này có được báo cáo lên cấp trên hay không, trong bối cảnh xuất hiện nghi ngờ rằng đơn vị tác chiến tâm lý đã tiến hành nhiều chiến dịch như vậy mà không báo cao lên cấp trên trong thời chính quyền tiền nhiệm. Cuộc điều tra lần này được tiến hành theo chỉ thị trực tiếp từ Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back nhằm xác minh sự thật về các nghi ngờ liên quan.Một binh lính dự bị từng thuộc đơn vị tác chiến tâm lý gần đây đã tiết lộ với báo chí rằng đơn vị này đã thực hiện các hoạt động rải truyền đơn sang miền Bắc mà không báo cáo lên cấp trên từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 12/2024, nhằm khiêu khích để Bình Nhưỡng thực hiện tấn công. Binh sĩ này còn cho biết quân đội Hàn Quốc đã rải truyền đơn sang Bắc Triều Tiên ngay cả trước khi miền Bắc thả bóng bay chứa rác sang miền Nam.