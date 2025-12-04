Mức độ mệt mỏi do thiết bị kỹ thuật số tại Hàn Quốc cao nhất thế giới

Photo : KBS News

Tập đoàn công nghệ đa quốc gia Cisco của Mỹ ngày 5/12 cho biết đã cùng Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế (OECD) tiến hành nghiên cứu về trung tâm chăm sóc sức khỏe số. Kết quả cho thấy việc sử dụng thiết bị màn hình kỹ thuật số quá 5 giờ mỗi ngày có liên quan đến việc làm suy giảm sức khỏe và mức độ hài lòng về cuộc sống trên toàn cầu. Đặc biệt, Hàn Quốc là một trong những nước có mức độ mệt mỏi do sử dụng thiết bị màn hình số cao nhất.Trên phạm vi toàn cầu, nhóm người dưới 35 tuổi là những người tiêu thụ nội dung số nhiều nhất, với tỷ lệ sử dụng mạng xã hội, thiết bị trực tuyến và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cao nhất. Hơn một nửa những người dưới 35 tuổi được khảo sát sử dụng AI một cách chủ động và trên 75% trong số họ đánh giá trí tuệ nhân tạo là công cụ hữu ích. Ngược lại, nhóm trung niên trên 45 tuổi lại thể hiện sự hoài nghi về hiệu quả của AI, với hơn một nửa số người tham gia khảo sát hoàn toàn không sử dụng trí tuệ nhân tạo.Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng giới trẻ tại các nước mới nổi như Ấn Độ, Brazil, Mexico và Nam Phi cũng đang góp phần thúc đẩy sự phổ cập AI trên toàn cầu. Đây là các đối tượng có tỷ lệ sử dụng, mức độ tin tưởng và tham gia đào tạo, huấn luyện AI cao nhất thế giới.Ngược lại, người dân tại các quốc gia châu Âu lại thiếu niềm tin vào AI và thể hiện sự lo ngại lớn về sự bất ổn mà trí tuệ nhân tạo đem lại. Kết quả này được đánh giá là trái ngược với xu hướng trong quá khứ, khi việc tiếp nhận các công nghệ mới ở các nước mới nổi thường chậm hơn các nước phát triển.