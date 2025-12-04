Du học sinh hoàn thành chương trình vừa học vừa làm có thể xin việc không cần kinh nghiệm

Photo : KBS News

Bộ Tuyển dụng và lao động cùng Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 5/12 đã tổ chức buổi tọa đàm "Phương án hỗ trợ phát triển năng lực nghề nghiệp dành cho người nước ngoài", công bố các nội dung sửa đổi liên quan đến thị thực.Hiện nay, du học sinh nước ngoài tốt nghiệp hệ cao đẳng tại Hàn Quốc nếu muốn nhận visa hoạt động đặc biệt (E-7), loại visa dành cho lao động có tay nghề, chuyên môn cao, thì phải có ít nhất một năm kinh nghiệm. Trong thời gian tới, du học sinh nếu tốt nghiệp cao đẳng tại Hàn Quốc và hoàn thành chương trình vừa học vừa làm sẽ được miễn yêu cầu kinh nghiệm.Chương trình vừa học vừa làm là một chế độ trong đó doanh nghiệp cung cấp chương trình đào tạo bài bản dựa trên Tiêu chuẩn năng lực nghề quốc gia (NCS) cho người lao động đã tuyển dụng, qua đó hỗ trợ đào tạo nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Chính phủ kỳ vọng với chính sách này, các doanh nghiệp đang thiếu nhân lực sẽ có thể tuyển dụng thuận lợi hơn những du học sinh nước ngoài đã được kiểm chứng năng lực.Không chỉ du học sinh nước ngoài, các Bộ ngành cũng lập phương án phát triển năng lực nghề nghiệp cho lao động nước ngoài đang làm việc theo diện visa lao động phổ thông (E-9). Bộ Lao động sẽ xúc tiến sửa đổi chế độ hỗ trợ chương trình đào tạo nghề cuối tuần nhằm nâng cao tay nghề và đảm bảo an toàn cho lao động nước ngoài có visa E-9. Chương trình đào tạo cuối tuần bao gồm các khóa học như kiến thức cơ bản về công việc, an toàn lao động và tiếng Hàn; người tham gia sẽ được hỗ trợ phụ cấp đào tạo.Bộ Lao động và Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để giảm bớt gánh nặng hành chính cho du học sinh và người lao động nước ngoài. Hai cơ quan này cho biết thông qua các chính sách phát triển năng lực nghề nghiệp cũng như thay đổi về chế độ thị thực, Bộ sẽ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng địa phương và các doanh nghiệp nhỏ, giúp du học sinh nước ngoài vừa có kiến thức vừa có kinh nghiệm thực tế sẽ có thể đóng góp thiết thực cho các lĩnh vực công nghiệp của Hàn Quốc.