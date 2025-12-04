Hàn Quốc xếp thứ hai sau Trung Quốc về đơn hàng đóng tàu tháng 11/2025

Photo : KBS News

Trong bối cảnh đơn hàng đóng tàu trên toàn cầu tiếp tục đà giảm trong tháng trước, Hàn Quốc đã bị Trung Quốc vượt qua về lượng đơn hàng trúng thầu.Cơ quan phân tích về ngành đóng tàu và vận tải biển Clarkson (Anh) ngày 5/12 công bố tổng đơn hàng đóng tàu trên toàn thế giới tháng 11/2025 đạt 5,13 triệu CGT (tấn tổng hợp bù, 152 tàu), giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Lượng đơn hàng lũy kế 11 tháng đầu năm 2025 là 44,99 triệu CGT (1.627 tàu), giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, Hàn Quốc trúng thầu 1,97 triệu CGT (40 tàu), xếp thứ hai sau Trung Quốc 2,58 triệu CGT (100 tàu). Về thị phần, Hàn Quốc chiếm 38%, thấp hơn Trung Quốc (50%).Tính đến cuối tháng 11, lượng đơn hàng tồn đóng tàu trên toàn cầu đạt 168,4 triệu CGT, giảm 1,2 triệu CGT so với tháng 10. Trong đó, Trung Quốc chiếm 103,69 triệu CGT (62%), Hàn Quốc là 33,76 triệu CGT (20%).Chỉ số giá đóng mới tàu của Clarkson tháng trước đạt 184,33 điểm, giảm 0,54 điểm so với tháng 10. Trong đó, giá đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) là 248 triệu USD, tàu chở dầu thô siêu lớn (VLCC) là 127,5 triệu USD, tàu chở container siêu lớn là 264 triệu USD.