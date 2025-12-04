Photo : YONHAP News

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 5/12, cán cân vãng lai tháng 10/2025 của Hàn Quốc thặng dư 6,81 tỷ USD, đà thặng dư 30 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô thặng dư đã giảm hơn 6,6 tỷ USD so với tháng 9 (13,47 tỷ USD) do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Trung thu.Xét theo từng hạng mục, cán cân hàng hóa (kim ngạch xuất khẩu trừ kim ngạch nhập khẩu) tháng 10 năm nay ghi nhận thặng dư 7,82 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái do số ngày làm việc trong tháng giảm, dù nhóm sản phẩm lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) vẫn duy trì tăng trưởng.Kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10 cũng giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái do giá năng lượng và lượng nhập khẩu nguyên liệu thô giảm.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ đi nợ) thặng dư 6,81 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Hàn Quốc thặng dư 1,88 tỷ USD. Ngược lại, đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Hàn Quốc đạt 150 triệu USD.Ngoài ra, đầu tư chứng khoán của người Hàn Quốc ra nước ngoài tăng 17,27 tỷ USD, chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu. Đầu tư vào Hàn Quốc của người nước ngoài cũng tăng 5,2 tỷ USD, cũng chủ yếu vào cổ phiếu.