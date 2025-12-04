Gần 2.000 lượt trình báo về sự cố tại Seoul do tuyết rơi dày đêm ngày 4/12

Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát thành phố Seoul cho biết trong vòng từ 6 giờ tối ngày 4/12 tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 1.981 lượt trình báo về sự cố an toàn và gián đoạn giao thông do tuyết rơi dày, trong đó có 166 vụ tai nạn.Trước đó vào lúc 10 giờ tối ngày 4/12, tại lối ra hướng đi khu Yangjae trên đường hầm Seocho (quận Seocho, Seoul), đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn 4 xe. Khoảng 9 giờ 10 tối cùng ngày tại quận Songpa, một chiếc xe buýt bị trượt bánh trên đoạn đường dốc bị đóng băng.Lúc 5 giờ 24 sáng ngày 5/12, một vụ va chạm liên hoàn 12 xe xảy ra ở gần cầu Mokdong hướng về phía Quốc hội, 2 người đã được đưa tới bệnh viện. Một vụ va chạm 6 xe khác xảy ra ở đường Nodeul, phường Dangsan, quận Yeongdeungpo vào lúc 5 giờ 51 sáng cùng ngày.Do tuyết rơi dày, đường đóng băng, người dân đã gặp nhiều bất tiện trên đường đi làm vào sáng cùng ngày. Lượng người chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt và tàu điện ngầm thay vì ô tô cá nhân tăng mạnh, khiến các ga tàu và trạm dừng trở nên quá tải.