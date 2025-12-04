Đảng đối lập Hàn Quốc chỉ trích kế hoạch cải cách tư pháp của đảng cầm quyền

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị Chánh án toàn quốc diễn ra vào chiều ngày 5/12, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Hàn Quốc đã nhấn mạnh về quyết tâm hoàn thiện bài toán cải cách tư pháp.Đảng cầm quyền chỉ trích gay gắt Chánh án Tòa án tối cao Cho Hee-dae vì thái độ "trơ trẽn", vờ như không biết yêu cầu cải cách là vì ai. Chủ tịch đảng Jung Chung-rae chỉ trích Chánh án Cho giữ thái độ hai mặt, lúc thì im bặt trong vụ thiết quân luật 3/12 năm ngoái, giờ lớn tiếng kêu gọi bảo vệ sự độc lập của cơ quan tư pháp.Chủ tịch đảng cầm quyền khẳng định sẽ hoàn thiện bài toán cải cách tư pháp trong năm nay, không chỉ gồm việc lập ra một Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn, mà còn cả dự luật bình thường hóa hành chính tư pháp, như xóa bỏ Cơ quan Hành chính tòa án.Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân tuyên bố sẽ dốc toàn lực để ngăn chặn sự lộng hành của đảng cầm quyền tại Quốc hội. Đảng đối lập chỉ trích kế hoạch cải cách tư pháp của đảng Dân chủ đồng hành đang phá hủy trật tự Hiến pháp và hệ thống tư pháp, nhằm phục vụ cho sự độc tài của Tổng thống Lee Jae Myung. Chủ tịch đảng đối lập Jang Dong-hyeok chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành đang muốn bổ nhiệm thẩm phán theo ý mình, loại bỏ những thẩm phán "chướng mắt".Cùng ngày, đảng Sức mạnh quốc dân tổ chức Hội nghị đánh giá 6 tháng cầm quyền đầu tiên của Chính phủ Tổng thống Lee Jae Myung. Một số nghị sĩ kỳ cựu từng thân cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã đưa ra thông điệp đoạn tuyệt chính trị với ông Yoon.