Tỷ lệ tổng vốn BIS của các ngân hàng Hàn Quốc giảm nhẹ trong quý III

Photo : YONHAP News

Ảnh hưởng từ tỷ giá won/USD duy trì ở mức cao, tỷ lệ vốn của các ngân hàng Hàn Quốc theo tiêu chuẩn Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) giảm nhẹ trong quý III/2025.Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) ngày 5/12 công bố tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tỷ lệ tổng vốn của các ngân hàng trong nước theo tiêu chuẩn BIS đạt 15,87%, giảm 0,14% so với cuối quý trước. Tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông đạt 13,59%, tỷ lệ vốn cơ bản đạt 14,84%, lần lượt giảm 0,03% và 0,09%.Tỷ lệ vốn theo tiêu chuẩn của BIS là tỷ lệ giữa vốn tự có trên tổng tài sản, được coi là một chỉ số then chốt để đánh giá về tính lành mạnh cơ cấu tài chính của ngân hàng. Theo tiêu chuẩn quy định của FSS, tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông là 8%, tỷ lệ vốn cơ bản là 9,5%, và tỷ lệ tổng vốn là 11,5%.Cơ quan Giám sát tài chính giải thích mặc dù vốn cổ phần phổ thông của các ngân hàng trong nước tăng nhưng giá trị quy đổi tài sản rủi ro từ các khoản vay ngoại tệ lại tăng mạnh hơn, khiến tỷ lệ vốn bị giảm. Cơ quan này đánh giá tất cả các ngân hàng của Hàn Quốc đều vượt xa mức quy định về tỷ lệ an toàn vốn, cơ cấu tài chính ở mức lành mạnh.Tỷ lệ tổng vốn của các ngân hàng như Woori, Kookmin, Shinhan đạt trên 16%, thể hiện mức độ ổn định cao. Ngược lại, tỷ lệ tổng vốn của ngân hàng BNK dưới 14%, tương đối thấp so với các ngân hàng còn lại.Về tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông, các ngân hàng như Citibank, SC, Kakao, Shinhan đều ở mức cao, trên 13%. Trong số các ngân hàng, 9 nơi có tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông giảm như Kakao (giảm 1,6%), SC (giảm 0,84%); 8 nơi tăng so với quý trước như Toss (tăng 0,2%), JB (tăng 0,32%).