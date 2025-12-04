Dịch vụ internet vệ tinh Starlink chính thức được triển khai tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Công ty Starlink thuộc hãng SpaceX (Mỹ) trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 4/12 cho biết internet tốc độ cao, độ trễ thấp của Starlink hiện đã có thể sử dụng tại Hàn Quốc. Bài đăng cũng có kèm theo bản đồ hiển thị toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc có thể sử dụng internet này.Starlink là dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo thấp, một công nghệ viễn thông thế hệ mới cung cấp internet thông qua hàng trăm đến hàng nghìn vệ tinh hoạt động ở độ cao từ 300-1.500 km, quay hơn 10 lần mỗi ngày. Người dùng có thể kết nối internet trên smartphone, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay bằng cách lắp đặt thiết bị đầu cuối vệ tinh, modem và bộ phát wifi.Dịch vụ này được đánh giá là một giải pháp bổ trợ cho mạng viễn thông di động truyền thống, khi có thể sử dụng tại các khu vực khó xây dựng hạ tầng mạng mặt đất như khu vực hải đảo, miền núi hoặc vùng biển. Tuy nhiên, hạn chế của dịch vụ này là tốc độ kết nối vẫn thấp hơn so với mạng viễn thông di động tại Hàn Quốc và cần một khoản chi phí cho thiết bị ban đầu.SpaceX đã thành lập công ty con Starlink Korea tại Hàn Quốc vào năm 2023, sau đó hoàn tất đăng ký với tư cách là doanh nghiệp mạng viễn thông và có được chứng nhận về thiết bị tích hợp. Công ty đã được cấp phép cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong năm 2025, chuẩn bị cho việc ra mắt chính thức dịch vụ.Hai nhà phân phối chính thức tại Hàn Quốc là SK Telink và KT SAT trong cùng ngày cũng cho biết đã ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ Starlink tại Hàn Quốc. SK Telink đã ký hợp đồng với hãng vận tải biển Pan Ocean để cung cấp dịch vụ Starlink cho 113 tàu hiện có và cả các tàu đang đóng mới. SK Telink cho biết sẽ mở rộng dịch vụ này sang nhiều lĩnh vực khác như đóng tàu, nhà máy công nghiệp và thông tin liên lạc an toàn trong thảm họa.KT SAT cũng công bố hợp đồng đầu tiên với một công ty chuyên quản lý tàu biển KLCSM và công ty bất động sản và phát triển Lotte. KLCSM sẽ sử dụng dịch vụ mạng Starlink để nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý kỹ thuật số của tàu, thử nghiệm tàu tự hành, tăng cường an toàn hàng hải, hệ thống bảo mật mạng an sinh và cải thiện điều kiện làm việc, cũng như phúc lợi cho thủy thủ đoàn. Công ty bất động sản và phát triển Lotte sẽ sử dụng mạng nhằm xây dựng mạng lưới thông tin liên lạc có khả năng ứng phó trong trường hợp xảy ra thảm họa.