Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung đạt 62% sau nửa năm nhậm chức

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 5/12 công bố kết quả thăm dò ý kiến tiến hành từ ngày 2-4/12 đối với 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc.Trong thời gian trên, có 62% người được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành quốc gia, cao hơn 2% so với tuần trước, hai tuần liên tiếp đạt trên 60%. Ngược lại, có 29% cử tri đánh giá Tổng thống làm chưa tốt, giảm 2% so với tuần trước. 8% số người được hỏi không đưa ra ý kiến.Trong số các cử tri ủng hộ ông Lee, có 32% chọn lĩnh vực Tổng thống làm tốt là "ngoại giao", 14% là "kinh tế, dân sinh". Đối với các cử tri không ủng hộ, các lý do chính là "kinh tế và dân sinh" (18%), "vấn đề đạo đức, né tránh xét xử" (11%).Ông Lee đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống sớm vào ngày 3/6 năm nay. Cuộc thăm dò vừa rồi được thực hiện đúng vào dịp tròn 6 tháng ngày Tổng thống đắc cử. So sánh với tỷ lệ ủng hộ của các đời Tổng thống trước đây trong cùng khoảng thời gian, tỷ lệ ủng hộ ông Lee đứng thứ ba sau cựu Tổng thống Kim Young-sam (84%) và Moon Jae-in (74%).Trong tuần này, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 43%, tăng 1% so với tuần trước; đảng đối lập Sức mạnh quốc dân là 24%, giữ nguyên 4 tuần liên tiếp; đảng Đổi mới Tổ quốc đạt 3%, đảng Cải cách mới 2%; đảng Tiến bộ và đảng Thu nhập cơ bản lần lượt đều là 1%. 24% cử tri không ủng hộ đảng nào.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).