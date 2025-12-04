Chủ tịch Tập đoàn giải trí Hybe bị Tòa án phong tỏa tài sản

Photo : YONHAP News

Theo các hãng truyền thông Hàn Quốc, Tòa án đã ra quyết định phong tỏa tài sản nhằm phòng ngừa việc tẩu tán cổ phiếu của Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm nhà sáng lập tập đoàn giải trí Hybe Bang Si-hyuk, người đang bị điều tra với cáo buộc giao dịch gian lận.Tòa án khu vực Nam Seoul đã chấp nhận yêu cầu của Viện Kiểm sát về việc phong tỏa tài sản là số cổ phiếu Hybe mà ông Bang nắm giữ, trị giá khoảng 156,8 tỷ won (khoảng 106,45 triệu USD). Yêu cầu này được đưa ra vào ngày 19/11 vừa qua.Biện pháp phong tỏa là thủ tục đóng băng tài sản bị nghi là thu lợi thông qua hành vi phạm tội, nhằm bảo toàn tài sản trong trường hợp sau này tòa án ra quyết định tịch thu.Vào năm 2019, trước kỳ vọng niêm yết sàn giao dịch cổ phiếu, ông Bang Si-hyuk đã lừa các nhà đầu tư cũ rằng không có kế hoạch niêm yết khiến những nhà đầu tư này bán lượng lớn cổ phần cho một quỹ đầu tư tư nhân, nhưng sau đó lại tiến hành niêm yết. Điều này đã khiến các nhà đầu tư cũ mất cơ hội kiếm lợi.Cảnh sát nghi ngờ rằng quỹ tư nhân và ông Bang đã có hợp đồng bí mật với nội dung quỹ sẽ trả cho Chủ tịch Bang 30% lợi nhuận có được do mua cổ phần trước khi niêm yết, từ đó ông Bang thu lợi bất chính khoảng 190 tỷ won (129 triệu USD).