Cơ quan Hải quan Hàn Quốc thành lập mô hình điều tra buôn lậu ma túy ở nước ngoài

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 5/12 đã tổ chức cuộc họp của Nhóm xúc tiến đặc nhiệm phòng chống ma túy năm 2025 và quyết định sẽ thành lập đơn vị đặc trách "Korean Desk về ma túy" tại 10 quốc gia được xem là khu vực có nguy cơ cao buôn lậu ma túy vào Hàn Quốc."Korean Desk về ma túy" nói trên là một đơn vị cảnh sát chuyên biệt do Hàn Quốc thiết lập tại nước ngoài nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc đang sinh sống hoặc làm việc tại nước sở tại; hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến người Hàn chẳng hạn lừa đảo, bắt cóc, tội phạm xuyên biên giới; tăng cường hợp tác cảnh sát song phương với nước sở tại, chia sẻ thông tin và phối hợp điều tra.Các quốc gia mục tiêu gồm 5 nước đứng đầu về số vụ buôn lậu ma túy sang Hàn Quốc bị phát hiện như Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Mỹ và Hà Lan; và 5 nước có mức độ buôn lậu ma túy gia tăng như Campuchia, Lào, Canada, Đức và Pháp. Theo số liệu năm ngoái, 10 quốc gia này chiếm 70% số vụ phát hiện ma túy tại hải quan Hàn Quốc và chiếm tới 83% tính theo khối lượng.Cơ quan Hải quan dự kiến sẽ phái cử tạm thời khoảng 10 nhân viên đến cơ quan hải quan các nước nói trên, phối hợp cùng lực lượng sở tại để kiểm tra, điều tra chung về hàng hóa và hành khách tình nghi đi Hàn Quốc.Trong vòng 10 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã phát hiện 1.032 vụ, với tổng cộng 2.913 kg ma túy tại khu vực biên giới. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ phát hiện tăng 45% và khối lượng tăng tới 384%, mức cao nhất từ trước đến nay tính theo khối lượng.Xét theo quốc gia xuất phát, khu vực Đông Nam Á vẫn đứng đầu, trong đó Campuchia và Lào đang có xu hướng tăng. Xét theo chủng loại, lượng cocaine (một chất gây nghiện chiết xuất từ lá cây coca, gây ảo giác) bị bắt giữ tăng mạnh do phát hiện các vụ buôn lậu quy mô lớn; đồng thời, số vụ phát hiện methamphetamine (ma túy đá) và ketamine (một loại thuốc gây mê dùng trong y tế, được Hàn Quốc phân loại là chất gây nghiện vào năm 2006), phổ biến tại các câu lạc bộ và các loại thuốc chứa chất ma túy cũng gia tăng.Trước tình trạng xuất hiện các loại tội phạm xuyên quốc gia như lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến tại Campuchia, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn song phương với nước này và thống nhất sẽ tiến hành chiến dịch trấn áp buôn lậu ma túy chung. Dự kiến, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc và Campuchia sẽ tổ chức cuộc họp cấp cao để thảo luận các biện pháp ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm ma túy và tội phạm mạng.