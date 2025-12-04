Chủ tịch Kim Jong-un thăm công trường xây dựng nhà máy công nghiệp địa phương

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5/12 đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hai ngày trước đó đã cùng Bí thư đảng Lao động Jo Yong-won và Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Pak Jong-chon đến thăm công trường xây dựng nhà máy công nghiệp địa phương tại các huyện Sinyang, Bukchang và Unsan ở tỉnh Nam Pyongan.Chủ tịch Kim đã thị sát các cơ sở sản xuất của nhà máy thực phẩm quân đội, nhà máy quần áo và nhà máy hàng tiêu dùng, cùng với các cơ sở phúc lợi văn hóa. Lãnh đạo miền Bắc bày tỏ sự hài lòng vì trình độ thi công và trang thiết bị kỹ thuật của các đơn vị xây dựng đã phát triển vượt trội so với năm ngoái.Ông Kim cũng nhấn mạnh sự thay đổi rực rỡ của địa phương trong chưa đầy hai năm kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp địa phương, 40 nhà máy công nghiệp hiện đại đã mọc lên tại các thành phố và các huyện trên toàn quốc. Việc xây dựng nông thôn và công nghiệp địa phương là một cuộc cách mạng lớn nhằm cải thiện căn bản chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng vật chất, kỹ thuật để các huyện và thành phố có thể phát triển một cách tự chủ. Ông Kim nhấn mạnh cả nước đang trải qua giai đoạn quá độ mang tính trách nhiệm và quan trọng nhất trong lịch sử."Chính sách phát triển địa phương 20x10" được Chủ tịch Kim bắt đầu thúc đẩy từ năm ngoái, với nội dung xây dựng nhà máy công nghiệp hiện đại hóa tại 20 huyện, thành phố trên cả nước mỗi năm, nâng cao chất lượng đời sống người dân trên toàn quốc trong vòng 10 năm tới.Tại công trường xây dựng nhà máy thực phẩm ở huyện Bukchang, ông Kim Jong-un cũng chỉ trích hệ thống chỉ đạo và hệ thống chức năng không được thiết lập đúng đắn để kịp thời chỉnh sửa những sai lệch, sau khi phát hiện thiết kế kiến trúc và thiết kế quy trình không đồng nhất với nhau.Gần đây Chủ tịch Kim liên tiếp đến thăm các địa điểm liên quan đến đời sống dân sinh để thúc đẩy các dự án xây dựng nhà máy địa phương vào dịp cuối năm. Động thái này của ông Kim được phân tích là nhằm nỗ lực thúc đẩy các dự án này như một thành quả quan trọng, trước thềm Hội nghị toàn thể đảng Lao động vào cuối tháng 12 này và tại Đại hội đảng lần thứ 9 diễn ra vào đầu năm sau.