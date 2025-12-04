Số vụ tranh chấp lĩnh vực nha khoa tại Hàn Quốc tăng mạnh trong ba năm gần đây

Photo : YONHAP News

Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) ngày 5/12 công bố trong vòng ba năm trở lại đây, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 630 trường hợp đề nghị hỗ trợ đòi bồi thường thiệt hại trong chấp liên quan đến lĩnh vực nha khoa. Theo đó, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo với người tiêu dùng về việc chủ động phòng ngừa thiệt hại ở lĩnh vực nha khoa.Trong số các trường hợp trên, có hơn 400 đơn đề nghị liên quan đến tác dụng phụ sau khi điều trị nha khoa, chiếm nhiều nhất. Hơn 200 trường hợp còn lại là liên quan đến chi phí điều trị.Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng cho biết tranh chấp liên quan đến chi phí điều trị nha khoa có chiều hướng tăng nhanh kể từ sau năm 2022, từng chỉ đạt 29 vụ năm 2022 đã tăng lên 45 vụ năm 2023 và 72 vụ trong năm ngoái. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, số vụ tranh chấp lên tới 72 vụ, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm 2024.Trong tổng số 200 trường hợp, có hơn 160 trường hợp liên quan tới việc chi phí điều trị quá cao hoặc tiền phạt vi phạm hợp đồng quá lớn. Hơn 30 trường hợp còn lại liên quan đến việc người tiêu dùng bị thay đổi kế hoạch điều trị hoặc bị yêu cầu chi phí bổ sung.Xét về loại hình điều trị, có 111 tranh chấp liên quan đến lĩnh vực cấy ghép răng (implant), chiếm nhiều nhất, sau đó tới lĩnh vực phục hình răng và chỉnh nha. Trong đó, chỉ có 39% bệnh nhân được cung cấp trước bản kế hoạch chi phí điều trị.Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng sẽ khuyến nghị Hiệp hội nha sĩ Hàn Quốc và Hiệp hội cấy ghép răng Hàn Quốc cung cấp kế hoạch chi phí điều trị trước cho bệnh nhân, đảm bảo quyền được biết của bệnh nhân và giảm tranh chấp khi hủy hợp đồng điều trị.Người tiêu dùng cũng được khuyến nghị không nên bị hấp dẫn bởi các chương trình giảm giá trong thời gian nhất định hoặc khám răng miễn phí, mà phải kiểm tra kỹ các điều khoản hợp đồng, nên chọn hình thức thanh toán theo từng giai đoạn điều trị thay vì trả trước toàn bộ. Ngoài ra, khi ký hợp đồng, bệnh nhân nên yêu cầu nha sĩ giải thích tường tận về tình trạng răng miệng, kế hoạch điều trị, chi phí theo từng giai đoạn điều trị, và yêu cầu cung cấp bản kế hoạch chi phí điều trị.